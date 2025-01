Moto, Harley-Davidson presenta in anteprima mondiale nuovi modelli

Lancio dall’Italia per la gamma 2025

Roma, 24 gen. (askanews) – Harley-Davidson ha svelato in Italia, in anteprima, le sue novità e gli aggiornamenti per la gamma motociclistica 2025. Tra queste, spiccano la Street Glide Ultra, un modello touring completamente equipaggiato per le lunghe percorrenze, e la Pan America 1250 ST, una moto sport adventure pronta per qualsiasi strada.

La collezione Cruiser di Harley-Davidson 2025 comprende sei modelli con prestazioni e tecnologie notevolmente migliorate. Il potente modello Sportster S è stato migliorato con sospensioni riviste per un comfort maggiore. La collezione di motociclette Custom VehicleOperation (CVO) a produzione limitata comprende quattro modelli e completa il portfolio Harley-Davidson. Questi nuovi modelli Harley-Davidson completano la collezione 2025 di moto Harley-Davidson Grand American Touring, Cruiser, Sport, Adventure Touring e Trike.

La rinnovata collezione Cruiser 2025 comprende sei motociclette molto distinte. Ogni modello Cruiser è dotato di un nuovo propulsore Milwaukee-Eight 117 e di sviluppi tecnologici e utilizza il telaio Harley-Davidson Softail con sospensione posteriore mono ammortizzata a scomparsa. Il nuovo modello Street Glide Ultra combina il comfort, la tecnologia, le prestazioni e gli elementi di design introdotti sulla Street Glide 2024 con nuove caratteristiche pensate per supportare viaggi in coppia e di lunga durata. Dotato di sospensioni appena riviste, il modello Harley-Davidson Sportster S è progettato per offrire un’esperienza di guida straordinaria basata sull’emozione di scatenare la coppia a richiesta per un’esplosione di spinta e adrenalina. Per la sua 26° edizione annuale, i modelli Harley-Davidson CVO offrono a motociclisti esigenti quattro modelli di moto super premium a produzione limitata. Ognuno di essi rappresenta una dichiarazione di potenza e prestigio e incarna il massimo dello stile e del design Harley-Davidson con nuove finiture e dettagli di design per il 2025.