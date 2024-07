moto,-joan-pedrero-su-harley-davidson-vince-la-baja-espana-aragon

Nella categoria Maxi Trail

Roma, 30 lug. (askanews) – Joan Pedrero, pilota elite della Dakar, ha segnato un traguardo storico vincendo l’edizione numero XL della Baja España Aragón nella categoria Maxi Trail, guidando una Harley-Davidson Pan America 1250 Special di serie. Pedrero ha anche conquistato il ventunesimo posto nella classifica generale.

La Pan America 1250 Special è equipaggiata con un motore Revolution Max e un bicilindrico a V da 1.250 cc raffreddato a liquido. La leggendaria Baja España Aragón è famosa per il suo tragitto impegnativo. Per l’edizione 2024, la categoria Maxi Trail includeva moto superiori a 600 cc. e ciò ha reso la competizione più impegnativa a causa della presenza di concorrenti con moto più leggere e agili.

Joan Pedrero quest’anno ha spinto la Pan America al limite in più occasioni partecipando a competizioni impegnative come l’Africa Eco Race, la Basella Race e la Baja Extremadura, assicurandosi il primo posto nella categoria Maxi Trail in tutte le gare.

“Da Harley-Davidson vogliamo congratularci con Joan e tutto il team per aver raggiunto un risultato del genere, che grande successo! La 40esima edizione della prestigiosa Baja Aragón rappresenta una storica pietra miliare e ci ha permesso di dimostrare ancora una volta che la Pan America offre risultati senza precedenti sia su strada che fuoristrada”, afferma Kolja Rebstock, vicepresidente regionale Harley-Davidson per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa.