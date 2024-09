moto,-l’european-harley-owners-group-torna-in-croazia-nel-2025

Il raduno si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2025

Roma, 3 set. (askanews) – Si svolgerà dal 12 al 15 giugno 2025 a Medolino, in Croazia, la 31/esima edizione annuale dell’European Harley Owners Group (H.O.G.) Rally. Il Rally del 2024 si è svolto a Senigallia, in Italia, attirando un numero record di partecipanti.

Situata nella penisola istriana nel nord della Croazia, Medolino si trova a breve distanza dalla celebre località turistica di Pola e a poche ore di viaggio dalla capitale Zagabria, da Trieste in Italia, e solo a poco più di un’ora dalla sede dell’European H.O.G. Rally del 2022, Portorose. Medolino è una splendida località balneare che offre una vasta gamma di sistemazioni, ristoranti, bar e la promessa di infiniti luoghi da percorrere e da esplorare, come le affascinanti rovine romane, tra le quali l’Anfiteatro di Pola, ancora ben conservato dopo 2000 anni, e alcune delle coste più pittoresche dell’Adriatico, con acque cristalline e spiagge da scoprire.

Harley-Davidson e l’Harley Owners Group organizzeranno una vasta gamma di attività gratuite e iniziative esclusive durante l’European H.O.G. Rally 2025, tra cui tre serate di musica dal vivo, la possibilità di scoprire e provare la gamma 2025, concessionarie Harley-Davidson provenienti da tutta Europa e molto altro.

“Dopo un H.O.G. Rally da record a Senigallia nel 2024 – dichiara Kolja Rebstock, vice president e managing director EMEA di Harley-Davidson – siamo entusiasti di annunciare la location dell’evento atteso per il 2025, che si terrà dal 12 al 15 giugno nella splendida Medolino, situata sulla penisola istriana in Croazia. Vi garantisco che amerete il viaggio in moto verso questa meravigliosa località sul mare e nei suoi dintorni: è senza dubbio una delle più belle in cui abbiamo avuto il privilegio di organizzare un evento. L’ultima volta che abbiamo ospitato un raduno europeo in Croazia è stato nel 2014 e l’accoglienza è stata straordinaria: invitiamo tutti i motociclisti a unirsi a noi nel 2025, dove li attende un’accoglienza ancora più calorosa”.