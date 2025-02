MotoGp 2025 al via: dal calendario ai piloti, tutte le cose da sapere

(Adnkronos) – Pronti, partenza, via. Inizia il Motomondiale e nel weekend di Thailandia si prevede subito spettacolo, con i protagonisti della stagione già pronti a battagliare in pista per strappare i primi punti. Ecco tutte le cose da sapere sulla MotoGp 2025.

Intanto, le squadre. La nuova stagione di MotoGp vedrà al via 11 team di 5 costruttori: si tratta di Ducati (Italia), Aprilia (Italia), Yamaha (Giappone), Ktm (Austria) e Honda (Giappone). La Ducati presenta un team ufficiale e due clienti, l’Aprilia un team ufficiale e un cliente, proprio come Yamaha, Ktm e Honda.

Saranno 22 i piloti al via nella nuova stagione di MotoGp. Eccoli, squadra per squadra:

Ducati Lenovo (ufficiale): Francesco Bagnaia e Marc Marquez



Aprilia Racing (ufficiale): Jorge Martin e Marco Bezzecchi



Gresini Racing MotoGP (clienti Ducati): Fermin Aldeguer e Alex Marquez



LCR Honda (clienti Honda): Johann Zarco e Somkiat Chantra



Monster Energy Yamaha MotoGP (ufficiale): Fabio Quartararo e Alex Rins



Pertamina Enduro VR46 Racing (clienti Ducati): Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio



Prima Pramac Yamaha: Jack Miller e Miguel Olivera



Red Bull KTM Factory Racing (ufficiale KTM): Brad Binder e Pedro Acosta



Red Bull KTM Tech3 (clienti KTM): Maverick Vinales ed Enea Bastianini



Repsol Honda (ufficiale): Luca Marini e Joan Mir



Trackouse Racing (clienti Aprilia): Raul Fernandez e Ai Ogura



La stagione al via nel weekend di domenica 2 marzo presenta 22 appuntamenti. Si parte in Thailandia e si finisce il 16 novembre con il Gp della Comunità Valenciana. Due, come al solito, i Gran Premi d’Italia: Misano e Mugello. Ecco il calendario completo:

1. Thailandia (28 febbraio – 2 marzo)

2. Argentina (14 – 16 marzo)

3. Americhe (28 – 30 marzo)

4. Qatar (11 – 13 aprile)

5. Spagna (25 – 27 aprile)

6. Francia (9 – 11 maggio)

7. Gran Bretagna (23 – 25 maggio)

8. Aragon (6 – 8 giugno)

9. Italia (20 – 22 giugno)

10. Olanda (27 – 29 giugno)

11. Germania (11 – 13 luglio)

12. Repubblica Ceca (18 – 20 luglio)

13. Austria (15 – 17 agosto)

14. Ungheria (22 – 24 agosto)

15. Catalogna (5 – 7 settembre)

16. San Marino e Riviera di Rimini (12 – 14 settembre)

17. Giappone (26 – 28 settembre)

18. Indonesia (3 – 5 ottobre)

19. Australia (17 – 19 ottobre)

20. Malesia (24 – 26 ottobre)

21. Portogallo (7 – 9 novembre)

22. Valencia (14 – 16 novembre)

Come visto negli ultimi anni, ci sarà da fare attenzione alle

sprint race

. Format confermato: sabato mattina qualifiche, sprint race al pomeriggio. Le sprint daranno punti ai primi 9 classificati (12 al primo, 9 al secondo, 7 al terzo e poi 6, 5, 4, 3, 2, 1) e peseranno in maniera importante per il Mondiale. Solo pochi mesi fa, Bagnaia ha mancato il titolo per risultati non proprio esaltanti il sabato.