VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Tre gare al termine e un campione ancora da decifrare. I primi 6 del Mondiale di MotoGP hanno scaldato i motori nella conferenza odierna, tra obiettivi, riscatti e conferme. Il leader Joan Mir vuole imporsi nel Gran Premio d’Europa per allungare definitivamente sui rivali, in particolare su Fabio Quartararo. Il pilota della Suzuki ha assaporato il podio nello scorso GP ad Aragon. Vuole il primo gradino a Valencia, ma il peso è tutto, o quasi, su di lui: “Sento la pressione perchè il campionato sta terminando. Mi sto godendo in ogni caso il momento: speriamo di andare veloce domenica in gara.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo MotoGp a Valencia, Mir guida la rincorsa al titolo proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento