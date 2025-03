MotoGp Argentina, Marc Marquez vince ancora: il fratello è secondo

(Adnkronos) – Marc Marquez vince anche il Gp di Argentina, secondo appuntamento della MotoGp, e continua a dominare l’avvio del Motomondiale. Il pilota spagnolo della Ducati, sempre vincente tra Thailandia e Argentina tra Sprint e gare lunghe, precede il fratello Alex, secondo con la Ducati Gresini. Terzo posto per Franco Morbidelli (VR46), davanti alla Ducati di Pecco Bagnaia.

Come in tutte le prove disputate sinora, il pilota iberico della Ducati ufficiale dà l’impressione di non avere rivali: quando accelera, fa il vuoto. In Argentina rimane nella scia del fratello Alex fino a 4 giri dalla bandiera a scacchi, poi mette la freccia e saluta: al traguardo, arriva con un vantaggio di 1”362. Morbidelli, terzo a 4”695, si lascia alle spalle Bagnaia, quarto a oltre 5” e costretto ad assistere alla premiazione dai piedi del podio.

Marc Marquez comanda la classifica iridata con 74 punti e prende già il largo al vertice. Il vantaggio sul fratello Alex, secondo a quota 58, tocca le 16 lunghezze. Bagnaia è terzo con 43 punti e rischia già di perdere contatto dal leader. Si torna a correre tra 2 settimane nel Gp delle Americhe sul tracciato di Austin, in Texas.