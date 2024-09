MotoGP, Bagnaia: “Ho dato il 100% nella guida”

Il campione del mondo vince la Sprint a Misano

Roma, 21 set. (askanews) – “Ho fatto di tutto per dare il 100% nella guida e penso di esserci riuscito. La partenza non è andata bene, non è stato facile recuperare”. Francesco Bagnaia fa sua la Sprint di MotoGP del GP dell’Emilia Romagna, un successo che permette all’italiano di portarsi a soli 4 punti dal leader dell’iridata Martin. Bagnaia ha quindi ammesso: “Poi è andata meglio, il passo è stato incredibile. Abbiamo guidato sotto i tempi che immaginavamo. Abbiamo fatto una gara da seconda fila in qualifica, ho cercato di recuperare subito e tentato di stare più vicino nel terzo settore. Lui ha frenato perché mi ha sentito, ha frenato forte e ne ho approfittato” ha spiegato sul sorpasso. Ho gestito, ero al limite, ma bello perché la differenza che stiamo dando io e Martin è incredibile. E Bastianini si ta avvicinando. Sarà fondamentale essere precisissimi, ci siamo presi tanti jolly oggi. Ho rischiato di stendermi alla 5. Dopo il secondo posto di due domeniche fa non potevo accontentarmi. Oggi era da vincere ed era importante, ma dobbiamo migliorare la partenza”.