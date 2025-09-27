sabato, 27 Settembre , 25

Italia-Polonia ai Mondiali di pallavolo: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - Torna in campo l'Italia di pallavolo....

Terence Atmane, chi è avversario di Sinner che gli regalò una carta dei Pokemon

(Adnkronos) - Terence Atmane sarà il prossimo avversario...

Sinner-Atmane: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - È il giorno di Jannik Sinner....

Netanyahu e il ‘lavoro da finire’ a Gaza: “Vergogna e follia” lo Stato palestinese

(Adnkronos) - Una mappa, della situazione attuale in...
motogp,-bagnaia-in-pole-in-giappone,-quarto-marquez.-la-griglia-di-partenza
MotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez. La griglia di partenza

MotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez. La griglia di partenza

UncategorizedMotoGp, Bagnaia in pole in Giappone, quarto Marquez. La griglia di partenza
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 27 settembre, il Motomondiale riparte dal Gran Premio del Giappone, dove nella notte italiana si sono svolte le qualifiche sulla pista di Motegi e dove in mattinata si correrà la gara Sprint. Davanti a tutti c’è la Ducati di Pecco Bagnaia, che si è preso la pole position facendo segnare il miglior tempo in 1’42″911. Accanto a lui partirà dalla prima fila anche Joan Mir, secondo, in sella alla Honda, mentre dalla terza piazza scatterà l’altra Ducati di Marc Marquez, a caccia del match point per il titolo. In seconda fila Pedro Acosta (KTM), quarto, mentre la Yamaha di Fabio Quartararo ha chiuso con il quinto tempo.  

Partiranno dalla sesta e settima posizione gli italiani Franco Morbidelli e Luca Marini. Soltanto ottavo Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti. Nona l’Aprilia di Marco Bezzecchi. Ecco la griglia di partenza. 

 

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 

2. Joan Mir (Honda) 

3. Marc Marquez (Ducati) 

4. Pedro Acosta (KTM) 

5. Fabio Quartararo (Yamaha) 

6. Franco Morbidelli (VR46) 

7. Luca Marini (Honda) 

8. Alex Marquez (Ducati Gresini) 

9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

10. Raul Fernandez (Aprilia) 

11. Johann Zarco (Honda) 

12. Fabio Di Giannantonio (VR46) 

13. Ai Ogura (Aprilia) 

14. Jack Miller (Yamaha) 

15. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 

16. Miguel Oliveira (Yamaha) 

17. Jorge Martin (Aprilia) 

18. Brad Binder (KTM) 

19. Alex Rins (Yamaha) 

20. Takaaki Nakagami (Honda) 

21. Enea Bastianini (KTM) 

22. Somkiat Chantra (Honda) 

23. Maverick Vinales (KTM) 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.