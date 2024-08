motogp,-bagnaia-vince-in-austria-e-si-prende-la-leadership

Secondo Martin che ora paga 5 punti in classifica al torinese

Roma, 18 ago. (askanews) – Vittoria e leadership. Pecco Bagnaia vince il GP d’Austria della MotoGP e conquista anche la vetta del Mondiale in solitario con 5 punti di vantaggio su Jorge Martin, partito in pole sul Sachsenring e secondo al traguardo. A podio Enea Bastianini, sulla seconda Desmosedici del team ufficiale, mentre Marc Marquez, scattato dalla prima fila, ha un problema al via, si tocca con Franco Morbidelli, va largo alla prima curva e rimonta fino al 4° posto.

La gara, corsa su pista asciutta e con una velata minaccia di pioggia negli ultimi giri, si definisce già nei primi giri: Martin va in testa, ma Bagnaia lo bracca da vicino per togliergli il respiro e lo passa subito, al secondo giro. La stoccata arriva alla staccata delle prima curva ed è quella che colpisce al cuore Martin. Lì Bagnaia va al comando per non lasciarlo più, nonostante un immediato tentativo di replica dello spagnolo alla curva 9, prontamente rintuzzato. Fino al 13. giro i due viaggiano in scia, con un distacco che non supera il mezzo secondo, poi Bagnaia cambia marcia e diventa imprendibile.