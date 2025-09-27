sabato, 27 Settembre , 25

Albania, trovato morto imprenditore italiano: ucciso a colpi di pistola

(Adnkronos) - Nella mattina di oggi il consolato...

Roma, giallo al porto di Civitavecchia: chef di bordo trovato morto in mare

(Adnkronos) - Il corpo di un uomo è...

Lutto per Emma Marrone, è morto nonno Leandro: “Salutami papà”

(Adnkronos) - Lutto per Emma Marrone. La cantante...

Sardegna: minori, aumenta il rischio povertà ed esclusione

(Adnkronos) - I minori in Sardegna non sono...
motogp,-bagnaia:-“vincere-la-sprint-e-qualcosa-di-speciale”
MotoGp, Bagnaia: “Vincere la Sprint è qualcosa di speciale”

MotoGp, Bagnaia: “Vincere la Sprint è qualcosa di speciale”

AttualitàMotoGp, Bagnaia: "Vincere la Sprint è qualcosa di speciale"
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 27 set. (askanews) – “Vincere è sempre importante, ma farlo nella Sprint, dove quest’anno ho sempre faticato, è davvero qualcosa di speciale”. Così Francesco Bagnaia dopo il successo della Sprint in Giappone, primo in questa stagione. “Non abbiamo mai mollato e questo è il risultato – continua – Sono davvero felice e ora guardiamo avanti continuando a dare il massimo, sperando di aver trovato la chiave di volta. Vediamo come andrà la gara di domani, ma sappiamo di avere il potenziale dalla nostra parte. Dobbiamo partire bene, gestire la situazione e cercare di rimanere in lotta per il successo. L’obiettivo è comunque la top 5.”

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.