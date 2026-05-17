MotoGp Barcellona, bandiera rossa nel Gp di Catalogna per incidente Marquez: cos’è successo

(Adnkronos) – Terrificante incidente nel Gran Premio di Barcellona oggi, domenica 17 maggio. La sesta gara del Motomondiale è stata interrotta al giro 12 per bandiera rossa. Cos’è successo? Alla curva 10, Pedro Acosta ha ‘rotto’ improvvisamente il rettilineo, Alex Marquez lo ha poi preso ed è caduto. La sua moto è andata distrutta e la gara è stata subito fermata dopo lo scontro in pista. Dopo la caduta, la moto di Marquez è volata via e la ruota anteriore ha colpito la moto di Di Giannantonio. Come comunicato dalla direzione di gara, Alex Marquez (portato subito via in ambulanza) e tutti i piloti rimasti coinvolti nell’incidente sono coscienti.