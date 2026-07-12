domenica, 12 Luglio , 26
HomeAttualitàMotoGp, Bezzecchi operato. Aprilia spera in Silverstone
motogp,-bezzecchi-operato.-aprilia-spera-in-silverstone
MotoGp, Bezzecchi operato. Aprilia spera in Silverstone
Attualità

MotoGp, Bezzecchi operato. Aprilia spera in Silverstone

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

Roma, 12 lug. (askanews) – È iniziato il recupero fisico di Marco Bezzecchi dopo l’infortunio rimediato nelle qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Il pilota dell’Aprilia è stato operato questa mattina alla clavicola sinistra dall’équipe del dottor Giuseppe Porcellini all’Ospedale Universitario di Sassuolo. L’intervento si è concluso con successo: la frattura “completa e scomposta” è stata ridotta e stabilizzata.

Ora per il pilota romagnolo comincia la fase di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista già nel prossimo appuntamento del Mondiale, il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone (7-9 agosto). I tempi di recupero, però, restano ancora da definire e saranno valutati nei prossimi giorni sulla base dell’evoluzione del quadro clinico.

Aprilia, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato: “Marco è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata”.

La squadra di Noale ha aggiunto: “Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco fit per il prossimo GP di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni”.

Per Bezzecchi si prospettano quindi settimane di lavoro intenso durante la pausa estiva. Il rientro in Gran Bretagna non è impossibile, ma rappresenta una sfida: negli ultimi anni diversi piloti della MotoGP hanno dovuto affrontare recuperi più lunghi dopo fratture alla clavicola, tra cui Marc Marquez, che in passato ha impiegato diverse gare prima di ritrovare la piena competitività.

Previous article
MotoGp, Marc Marquez trionfa in Germania
Next article
Braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Usa: è aperto, traffico normale. L’Iran è chiuso

POST RECENTI

Attualità

Braccio di ferro sullo stretto di Hormuz. Gli Usa: è aperto, traffico normale. L’Iran è chiuso

Roma, 12 lug. (askanews) – Gli Stati Uniti sono pronti a garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz: lo ha reso noto il...
Attualità

MotoGp, Marc Marquez trionfa in Germania

Roma, 12 lug. (askanews) – Marc Marquez si conferma il re del Sachsenring e, dopo aver firmato la pole e vinto la Sprint, trionfa anche...
Attualità

Banche, i tassi sui nuovi mutui sono già ai massimi da quasi 2 anni

Roma, 12 lug. (askanews) – La "mini" stretta monetaria operata finora dalla Banca centrale europea è bastata a far risalire i tassi sui nuovi mutui...
Attualità

Whisky, The Glenturret ha lanciato “Eclosion” in 4.600 bottiglie

Milano, 12 lug. (askanews) – The Glenturret ha presentato "Eclosion", un single malt con una gradazione alcolica del 46,2%, prodotto in 4.600 bottiglie e destinato...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.