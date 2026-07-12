motogp,-bezzecchi-operato.-aprilia-spera-in-silverstone

Roma, 12 lug. (askanews) – È iniziato il recupero fisico di Marco Bezzecchi dopo l’infortunio rimediato nelle qualifiche del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Il pilota dell’Aprilia è stato operato questa mattina alla clavicola sinistra dall’équipe del dottor Giuseppe Porcellini all’Ospedale Universitario di Sassuolo. L’intervento si è concluso con successo: la frattura “completa e scomposta” è stata ridotta e stabilizzata.

Ora per il pilota romagnolo comincia la fase di riabilitazione con l’obiettivo di tornare in pista già nel prossimo appuntamento del Mondiale, il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone (7-9 agosto). I tempi di recupero, però, restano ancora da definire e saranno valutati nei prossimi giorni sulla base dell’evoluzione del quadro clinico.

Aprilia, attraverso una nota ufficiale, ha spiegato: “Marco è stato operato con successo dal Dottor Giuseppe Porcellini presso l’Ospedale Universitario di Sassuolo; la frattura della clavicola sinistra è stata ridotta e stabilizzata”.

La squadra di Noale ha aggiunto: “Sebbene sia ancora presto per definire i tempi di recupero, auspichiamo di avere Marco fit per il prossimo GP di Silverstone, in programma a inizio agosto. La prognosi verrà comunque sciolta nei prossimi giorni”.

Per Bezzecchi si prospettano quindi settimane di lavoro intenso durante la pausa estiva. Il rientro in Gran Bretagna non è impossibile, ma rappresenta una sfida: negli ultimi anni diversi piloti della MotoGP hanno dovuto affrontare recuperi più lunghi dopo fratture alla clavicola, tra cui Marc Marquez, che in passato ha impiegato diverse gare prima di ritrovare la piena competitività.