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MotoGp, Bezzecchi secondo: “Contento del risultato”
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MotoGp, Bezzecchi secondo: “Contento del risultato”

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Roma, 26 apr. (askanews) – Marco Bezzecchi non può che essere soddisfatto dopo aver concluso al secondo posto il Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota romagnolo ha disputato una gara solida, estraendo il massimo dalla sua domenica. “Sono molto contento per questo risultato – ha detto l pilota romagnolo a Sky – Oggi era estremamente importante fare una bella gara dopo la caduta di ieri. Ad ogni modo è importante questo secondo posto perchè ho sofferto un po’ tutto il weekend. La gara? Oggi Alex Marquez ne aveva di più e ha meritato la vittoria. Io come sempre ho fatto il massimo e dato tutto”.

La classifica generale ora sorride al Bezz che allunga su Jorge Martin e, soprattutto, manda Marc Marquez a 44 lunghezze. “Chiudo questo weekend spagnolo con tanta fiducia. Sapevo di poter fare bene, ma non così tanto bene sinceramente. La moto si adatta bene ad ogni pista e dobbiamo fare in modo di continuare in questa maniera. Domani abbiamo un test importante. Ora testa alla prossima gara di Le Mans”.

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