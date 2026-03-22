motogp,-bezzecchi-trionfa-in-brasile-e-vola-in-testa

Roma, 22 mar. (askanews) – Marco Bezzecchi domina il Gran Premio del Brasile e conquista vittoria e leadership del Mondiale. Sul circuito di Goiânia il pilota Aprilia prende il comando sin dalla prima curva e non lo lascia più, gestendo con autorità fino alla bandiera a scacchi. Per il pilota riminese quarta vittoria consecutiva a cavallo del mondiale 2025 e 2026.

Alle sue spalle Jorge Martin completa la doppietta della casa di Noale con una gara solida e senza errori, mentre Fabio Di Giannantonio sale sul podio al termine di un acceso duello finale con Marc Márquez, quarto al traguardo. Completano la top ten Ogura, Alex Márquez e Pedro Acosta.

La gara, accorciata a 23 giri per problemi di degrado dell’asfalto, si accende anche per le cadute: fuori Francesco Bagnaia e Joan Mir, con il pilota Ducati scivolato nella seconda metà di corsa mentre era in rimonta.

Bezzecchi costruisce il successo giro dopo giro, mantenendo un margine di sicurezza su Martin e risultando imprendibile per tutto il gruppo. Nel finale Di Giannantonio resiste al ritorno di Márquez consolidando il terzo posto.