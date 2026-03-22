domenica, 22 Marzo , 26

Bossi, il ‘Va, pensiero’ chiude i funerali del Senatur

(Adnkronos) - Sono le note di 'Va, pensiero',...

Ornella Muti e Carlo Verdone, fuorionda a Domenica In: “Fatti vivo”

(Adnkronos) - Fuorionda a Domenica In tra Ornella...

Carlo Verdone, operazione alle anche: “Dolore atroce”. Poi la battuta a Venier

(Adnkronos) - Dall'intervento alle anche all'aneddoto con Mara...

Australia, Albanese contestato in moschea: contro il premier urla e insulti

(Adnkronos) - Dura contestazione per il primo ministro...
HomeAttualitàMotoGP, Bezzecchi trionfa in Brasile e vola in testa
motogp,-bezzecchi-trionfa-in-brasile-e-vola-in-testa
MotoGP, Bezzecchi trionfa in Brasile e vola in testa
Attualità

MotoGP, Bezzecchi trionfa in Brasile e vola in testa

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 22 mar. (askanews) – Marco Bezzecchi domina il Gran Premio del Brasile e conquista vittoria e leadership del Mondiale. Sul circuito di Goiânia il pilota Aprilia prende il comando sin dalla prima curva e non lo lascia più, gestendo con autorità fino alla bandiera a scacchi. Per il pilota riminese quarta vittoria consecutiva a cavallo del mondiale 2025 e 2026.

Alle sue spalle Jorge Martin completa la doppietta della casa di Noale con una gara solida e senza errori, mentre Fabio Di Giannantonio sale sul podio al termine di un acceso duello finale con Marc Márquez, quarto al traguardo. Completano la top ten Ogura, Alex Márquez e Pedro Acosta.

La gara, accorciata a 23 giri per problemi di degrado dell’asfalto, si accende anche per le cadute: fuori Francesco Bagnaia e Joan Mir, con il pilota Ducati scivolato nella seconda metà di corsa mentre era in rimonta.

Bezzecchi costruisce il successo giro dopo giro, mantenendo un margine di sicurezza su Martin e risultando imprendibile per tutto il gruppo. Nel finale Di Giannantonio resiste al ritorno di Márquez consolidando il terzo posto.

Previous article
Padel: Lucia Sainz trionfa al FIP Silver di Parma, Orsi ko in finale
Next article
Referendum, l’affluenza alle 19 sfiora il 39% (nel 2020 fu del 29,68%)

POST RECENTI

Attualità

Poste lancia Opas totalitaria su Telecom Italia

Milano, 22 mar. (askanews) – Poste Italiane annuncia di aver assunto in data 22 marzo 2026 la decisione di promuovere un’offerta pubblica di acquisto e...
Attualità

Referendum, l’affluenza alle 19 sfiora il 39% (nel 2020 fu del 29,68%)

Roma, 22 mar. (askanews) – Alle ore 19, per il referendum sulla separazione delle carriere, ha votato il 38,90% degli aventi diritto. Si tratta del...
Attualità

Padel: Lucia Sainz trionfa al FIP Silver di Parma, Orsi ko in finale

Roma, 22 mar. (askanews) – È Lucia Sainz a conquistare il Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Parma. La fuoriclasse spagnola ex numero uno del...
Attualità

Cina punta sullo yuan, ma il divorzio dal dollaro sarà graduale

Roma, 22 mar. (askanews) – Di fronte all’instabile contesto geopolitico e all’imprevedibilità dell’amministrazione Usa guidata da Donald Trump, in Cina il dibattito sulla dimensione "ottimale"...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.