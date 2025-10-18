motogp,-bezzecchi-trionfa-nella-sprint-in-australia

Roma, 18 ott. (askanews) – A Phillip Island Marco Bezzecchi si prende tutta la scena. Il pilota romagnolo domina la Sprint australiana con una prestazione impeccabile, portando l’Aprilia sul gradino più alto del podio e confermando il suo straordinario stato di forma. Dopo i successi di Misano e Mandalika, Bezzecchi si conferma uno dei protagonisti assoluti di questo finale di stagione, veloce, preciso e sempre più consapevole del proprio talento.

Alle sue spalle un ottimo Raul Fernández completa la doppietta Aprilia, a testimonianza di quanto la moto di Noale sia ormai competitiva su ogni tipo di tracciato. Terzo un costante Pedro Acosta, che con la KTM si conferma tra i giovani più solidi della categoria. La miglior Ducati è quella di Fabio Di Giannantonio, quinto al traguardo dopo una gara in rimonta.

Ben diversa, invece, la giornata di Francesco “Pecco” Bagnaia, che in Australia ha vissuto una delle prove più difficili della stagione. Sin dai primi giri è apparso in crisi, incapace di trovare ritmo e fiducia, fino a scivolare nelle ultime posizioni. Ha chiuso penultimo, davanti solo al collaudatore Michele Pirro. Come se non bastasse, a complicare ulteriormente il weekend è arrivata anche una penalità per un’infrazione commessa in qualifica: il campione del mondo scatterà dalla quinta fila nella gara di domenica.

La corsa, partita con Fabio Quartararo in pole e autore del record della pista, ha presto cambiato padrone. Il francese ha perso terreno al via, lasciando spazio a Fernández e Bezzecchi, che si sono giocati la vittoria a suon di giri veloci. L’attacco decisivo del pilota romagnolo è arrivato a quattro tornate dalla fine, quando ha preso il comando senza più lasciarlo.