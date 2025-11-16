motogp,-bezzecchi-vince-a-valencia,-fuori-bagnaia

Roma, 16 nov. (askanews) – Super Bezzecchi chiude in trionfo: vittoria a Valencia nell’ultima gara della stagione Il pilota Aprilia domina l’ultimo GP dell’anno davanti a Raul Fernandez e Di Giannantonio. Primo giro da incubo per Bagnaia, out dopo un contatto con Zarco. Martedì si torna subito in pista per i test ufficiali.

Marco Bezzecchi saluta il Mondiale 2025 nel modo migliore: con una vittoria netta e mai in discussione sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il pilota Aprilia, già in testa dal via, ha tenuto un ritmo imprendibile per tutti, resistendo nel finale al ritorno di Raul Fernandez e chiudendo davanti al compagno di marca per una splendida doppietta. Terzo un brillante Fabio Di Giannantonio, autore del sorpasso decisivo su Acosta al penultimo giro.

Gara da dimenticare invece per Pecco Bagnaia: il campione è finito nella ghiaia al primo giro a causa di un contatto con Zarco, poi penalizzato con un long lap. Tra i ritiri eccellenti anche Morbidelli (frattura al 5° metacarpo), Ogura, Martin, Quartararo, Vinales e Aleix Espargarò, al termine di un pomeriggio ricco di colpi di scena.

Bezzecchi firma così la sua sesta vittoria in top class, la terza dell’anno, e regala ad Aprilia l’ottavo successo nella massima categoria, con numeri che confermano il momento magico della casa di Noale. Lo stesso Bezzecchi è ora il pilota Aprilia con più gare vinte in una singola stagione, eguagliando i record di Aleix Espargarò.

La MotoGP non si ferma: martedì, sempre a Valencia, i piloti torneranno in pista per una giornata di test ufficial