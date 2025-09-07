domenica, 7 Settembre , 25
motogp-catalogna,-vince-alex-marquez-davanti-a-suo-fratello-marc-e-bastianini
MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini

MotoGp Catalogna, vince Alex Marquez davanti a suo fratello Marc e Bastianini
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) – Alex Marquez con la Ducati Gresini vince il Gp di Catalogna di MotoGp oggi 7 settembre 2025 davanti al fratello Marc che deve rimandare a dopo Misano la possibilità di chiudere il discorso per il titolo mondiale. In classifica Marc ha infatti un vantaggio di 182 punti su Alex, ma la vittoria del fratello nella gara lunga gli ha tolto la possibilità di festeggiare aritmeticamente il titolo Mondiale a Misano. Ottimo terzo posto per Enea Bastianini.  

Quarto posto per Acosta, seguito da Quartararo, Ogura, e Pecco Bagnaia che con l’altra Ducati ufficiale chiude in settima posizione in rimonta dalla 21esima casella di partenza. A chiudere la top ten Marini, Oliveira e Martin decimo. Finiti fuori gioco Morbidelli, Savadori, Rins, Di Giannantonio, Zarco, Binder e Bezzecchi. 

