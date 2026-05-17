domenica, 17 Maggio , 26
HomeAttualitàMotoGp, Di Giannantonio: "Una giornata pazzesca"
motogp,-di-giannantonio:-“una-giornata-pazzesca”
MotoGp, Di Giannantonio: “Una giornata pazzesca”
Attualità

MotoGp, Di Giannantonio: “Una giornata pazzesca”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Roma, 17 mag. (askanews) – Gara folle al Montmeló, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026. Tutto nasce dal problema tecnico accusato dalla moto di Pedro Acosta: lo spagnolo rallenta improvvisamente e viene tamponato da Alex Márquez, che finisce violentemente a terra con la sua Ducati ormai fuori controllo e gravemente danneggiata. L’incidente coinvolge anche Di Giannantonio, colpito sull’avantreno dalla ruota della moto di Márquez e costretto a sua volta alla caduta. Il pilota romano riesce però a ripartire e a trasformare una giornata complicatissima in un trionfo. “È stata una giornata pazzesca, piena di alti e bassi – il suo racconto – Sono contentissimo di questa vittoria, anche se siamo stati fortunati per quello che è accaduto. Siamo tutti un po’ acciaccati, ma la cosa più importante è che stiamo bene. È un grande giorno proprio per questo”. Il romano ha poi spiegato come, nonostante il dolore dopo la caduta, abbia deciso di continuare a correre grazie anche al supporto del team: “Mi sentivo abbastanza bene e ho voluto provarci. La squadra mi ha dato una mano e mi ha convinto che potevo continuare. Ho cercato di fare quel clic mentale necessario per restare concentrato. Non sapevo nemmeno in che condizioni fossero gli altri piloti, ma tra noi c’è grande rispetto e situazioni del genere non sono mai facili da gestire”. Di Giannantonio ha quindi sottolineato il lavoro svolto dai tecnici durante tutto il fine settimana: “Se parliamo della gara in sé, i tecnici hanno fatto un lavoro straordinario. Avevamo una moto molto competitiva e già dal warm-up mi sentivo davvero bene. Sapevamo di avere una grande opportunità e siamo riusciti a sfruttarla”. Infine, un rapido commento anche sulle sue condizioni fisiche dopo i contatti avuti in pista: “Il dito fasciato? Più o meno okay”. Grazie a questo successo, Di Giannantonio sale al terzo posto della classifica iridata, alle spalle della coppia Aprilia formata da Marco Bezzecchi e Jorge Martín.

Previous article
Cantina La Farra: dentro il Prosecco paesaggio, cultura, ospitalità
Next article
Tennis, Bolelli-Vavassori: “Dietro la vittoria c’è un lavoro immenso”

POST RECENTI

Attualità

Gaza, raid israeliano colpisce la mensa degli sfollati a Deir al Balah: morti e feriti

Roma, 17 mag. (askanews) – Tre persone sono state uccise in un attacco con droni messo a segno dalle forze israeliane contro una mensa comunitaria...
Attualità

Serie A, Classifica, L’Inter sale a quota 85

Roma, 17 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Inter-Verona 1-1 37ª giornata Como-Parma 1-0, Genoa-Milan 1-2, Juventus-Fiorentina...
Attualità

Inter-Verona 1-1, Bowie rovina la festa nerazzurra

Roma, 17 mag. (askanews) – L’Inter non chiude il campionato con una vittoria e pareggia 1-1 contro l’Hellas Verona a San Siro, in una serata...
Attualità

Tennis, Bolelli-Vavassori: “Dietro la vittoria c’è un lavoro immenso”

Roma, 17 mag. (askanews) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori celebrano con emozione la vittoria nella finale del doppio degli Internazionali d’Italia, conquistata contro Granollers/Zeballos...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.