motogp,-dominio-marquez-nella-sprint:-vince-marc,-alex-secondo.-ottavo-bagnaia

(Adnkronos) –

Marc Marquez trionfa nella gara Sprint del Gp del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGp. Il pilota spagnolo della Ducati ufficiale si aggiudica la gara corta di oggi, sabato 12 aprile, partendo dalla pole position: il successo vale il ritorno in vetta alla classifica iridata con 98 punti. Marquez precede la Ducati Gresini del fratello Alex, ancora una volta secondo e ora costretto a inseguire nella classifica generale con 96 punti. Terza piazza per la Pramac di Franco Morbidelli.

Delusione per Pecco Bagnaia, che dopo la caduta in qualifica parte dall’undicesima posizione ma non riusce a risalire oltre l’ottavo posto. Sorpresa Fermin Aldeguer, quarto, seguito da Fabio Quartararo, di nuovo competitivo con la sua Yamaha. Sesto posto per Fabio Di Giannantonio, settimo per Ai Ougura su Aprilia, mentre il compagno di squadra Marco Bezzecchi chiude nono. Completa la top ten la KTM di Maverick Vinales.

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Franco Morbidelli (Ducati)

4. Fermin Aldeguer (Ducati)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Ai Ogura (Aprilia)

8. Francesco Bagnaia (Ducati)

9. Marco Bezzecchi (Aprilia)

10. Maverick Vinales (KTM)