Motogp, doppietta Aprilia in Catalogna: vince Espargarò

Sul podio Vinales e Martin. Brutto incidente per Bagnaia

Roma, 3 set. (askanews) – Doppietta Aprilia nel Gp di Catalogna, tredicesimo appuntamento del Motomondiale corsoo sul circuito del Montmelò, a Barcellona. Aleix Espargaró vince davanti al compagno di squadra Maverick Vinales, prima storica doppietta per l’Aprilia in top class. Sul terzo gradino del podio c’è Jorge Martin del team Ducati Pramac. Un Gp condizionato da due brutti incidenti al via. Nel secondo ne fa le spese il leader del mondiale Pecco Bagnaia letteralmente disarcionato dalla sua Ducati. Il primo incidente è provocato in partenza da Bastianini, la cui scivolata alla prima curva porta a terra altri quattro piloti: Alex Marquez, Bezzecchi, Zarco e Di Giannantonio. Alla curva 3 Bagnaia, in testa, perde completamente il controllo della moto ed è sbalzato in mezzo alla pista. Binder sopraggiunge e gli è passa sopra la gamba destra. Il campione del mondo resta a terra dolorante, ma cosciente ed è trasportato a Barcellona, in Ospedale, per accertamenti. Si riparte con 23 giri da percorrere. Vinales passa subito Martin e si prende la vetta. 3° Aleix Espargarò, poi Oliveira, Zarco, Miller, Alex Marquez, Binder, Marc Marquez e Quartararo. Vanno via in quattro: Vinales, Martin, Aleix Espargarò e Oliveira. A 19 giri dalla fine Vinales e Aleix Espargarò sono insieme. A 7 decimi Oliveira e Martin. E’ una lotta a due con Vinales che strappa, rifila 1″3 ad Espargarò e va in fuga a 13 giri dalla fine. Gara da incubo per gli italiani: Bagnaia e Bastianini in ospedale, 9° Di Giannantonio, 11° Bezzecchi, 13° Marini, 14° Morbidelli. A -5 giri dalla fine Espargarò sembra averne di più, ma Vinales è pur sempre un compagno di squadra. Comincia il corpo a corpo. A -4 giri Staccata davvero al limite di Espargarò, che porta Vinales fuori pista (in pratica ha percorso la strada del long lap penalty). Ora Espargarò al comando davanti al compagno di squadra, ma hanno rischiato tantissimo di toccarsi. Aleix Espargaró è in fuga solitaria, Vinales non può più recuperarlo, anche per via di un calo della gomma evidente per Maverick. Prima storica doppietta per l’Aprilia in top class. Sul terzo gradino del podio c’è Jorge Martin del team Ducati Pramac