MotoGp Emilia-Romagna: Bagnaia cade, vince Bastianini davanti a Martin

(Adnkronos) – Vittoria di Enea Bastianini oggi 22 settembre in MotoGp. Con un sorpasso all’ultimo giro, sul quale ci sarà da discutere, supera e batte Jorge Martin e vince il Gp dell’Emilia Romagna a Misano. Perde terreno in classifica Pecco Bagnaia che mentre rincorreva i primi due è scivolato via a 7 giri dal termine perdendo punti importanti. Sul gradino più basso del podio si piazza Marc Marquez. Bastianini conquista il 100esimo Gp per la Ducati a Misano in MotoGp.

Dopo la caduta di Bagnaia sul finale della gara, Bastianini passando Martin all’ultimo giro in un finale thrilling, gli fa un bel regalo, rosicchiando punti al leader del Mondiale. Quarto si piazza Bezzecchi e quinto Morbidelli, poi Vinales, Quartararo, A. Espargaro, Alex Marquez e decimo Oliveira. Scivolate oltre che per Bagnaia anche per Binder e Acosta, con il pilota Ducati che scivola nella classifica del Mondiale a -24 dallo spagnolo Martin.