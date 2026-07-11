sabato, 11 Luglio , 26
HomeAttualitàMotoGP, frattura completa e scomposta della clavicola per Bezzecch
motogp,-frattura-completa-e-scomposta-della-clavicola-per-bezzecch
MotoGP, frattura completa e scomposta della clavicola per Bezzecch
Attualità

MotoGP, frattura completa e scomposta della clavicola per Bezzecch

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Roma, 11 lug. (askanews) – Caduta per Marco Bezzecchi durante le qualifiche del Sachsenring. Nel corso del primo run del Q2, il pilota Aprilia ha perso il posteriore della sua RS-GP in curva 7 a 140 km/h ed è stato sbalzato dalla moto. Gli esami a cui si è sottoposto al centro medico hanno evidenziato una frattura completa e scomposta della clavicola sinistra che richiede un intervento chirurgico, per questo Bezzecchi tornerà in Italia e salterà il resto del weekend. “A seguito dell’incidente – la noto della MotoGp Marco Bezzecchi è stato trasportato al centro medico del circuito dove, sotto la supervisione del direttore medico della MotoGP, il dottor Angel Charte, è stato sottoposto a un esame radiografico che ha evidenziato una frattura completa e scomposto della clavicola sinistra. Il tipo di frattura richiede un intervento chirurgico per garantire un recupero ottimale, che sarà eseguito dal dottor Giuseppe Porcellini in Italia. Marco Bezzecchi intende tornare in Italia il prima possibile. Vi terremo aggiornati.”

Previous article
Terremoti in Venezuela, continua a salire il numero dei morti accertati. Restano decine di migliaia i dispersi
Next article
Pomodoro da industria, stime produzione +4% sul 2025

POST RECENTI

Attualità

Pomodoro da industria, stime produzione +4% sul 2025

Roma, 11 lug. (askanews) – La previsione di produzione italiana di pomodoro da industria per il 2026 è stata rivista a rialzo da 5,8 a...
Attualità

Terremoti in Venezuela, continua a salire il numero dei morti accertati. Restano decine di migliaia i dispersi

Roma, 11 lug. (askanews) – È di almeno 4.118 morti e 16.740 feriti il bilancio provvisorio delle vittime del violento sisma che ha colpito il...
Attualità

Vino, Villa Caviciana rilancia il Grechetto Rosso con “Tueri”

Milano, 11 lug. (askanews) – Villa Caviciana presenta "Tueri", un Lazio Igt prodotto interamente con Grechetto Rosso, varietà storica coltivata tra Lazio e Umbria e...
Attualità

Coldiretti: campagne in ginocchio per caldo estremo e siccità

Roma, 11 lug. (askanews) – Il weekend da bollino rosso, con temperature eccezionali e precipitazioni ancora ben al di sotto della media, aggrava l’emergenza nelle...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.