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Motogp, GP Usa: Di Giannantonio in pole ad Austin
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Motogp, GP Usa: Di Giannantonio in pole ad Austin

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Roma, 28 mar. (askanews) – Sorpresa nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti: è Fabio Di Giannantonio a conquistare la pole position sul circuito di Circuit of the Americas, fermando il cronometro in 2’00″136. L’italiano precede Marco Bezzecchi, staccato di 193 millesimi, e lo spagnolo Pedro Acosta.

Seconda fila per Francesco Bagnaia e Marc Marquez, protagonisti di una sessione complicata: il piemontese ha visto sfumare un possibile giro da pole per traffico, mentre lo spagnolo non è riuscito a esprimere la superiorità attesa su una pista storicamente favorevole.

La Q2 è stata combattuta e incerta fino all’ultimo, con diversi cambi al vertice e tempi molto ravvicinati. In evidenza anche le Aprilia, competitive per tutto il weekend, e le Honda con Joan Mir capace di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle fasi iniziali.

In precedenza, la Q1 aveva promosso Fermin Aldeguer e Mir, mentre restano fuori nomi importanti come Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, entrambi in difficoltà.

Alle 21:00 italiane è in programma la Sprint Race, che assegnerà i primi punti del weekend sul tracciato texano.

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