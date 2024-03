MotoGP, in Portogallo vince Jorge Martin. Bagnaia cade

Sul podio Enea Bastianini e Pedro Acosta

Roma, 24 mar. (askanews) – Jorge Martin conquista la vittoria nella gara lunga di Portimao, Gp del Portogallo, seconda prova del motomondiale, davanti a Enea Bastianini e a un super Pedro Acosta, al primo podio in MotoGP. Caduta per Bagnaia dopo un contatto con Marc Marquez mentre erano in lotta per la 5° posizione. Caduta anche per Maverick Vinales nel corso dell’ultimo giro:lo spagnolo ha rotto il cambio. Due giri da incubo gli ultimi due del Gran Premio portoghese. Bagnaia, Marquez e Vinales finiti tutti tra la sabbia, il cemento e la disperazione di un risultato buttato via. Tutto questo mentre Martin correva verso il traguardo sotto la bandiera a scacchi sventolata da Mourinho (“l’ho fatto spesso in Formula Uno, è la prima volta in MotoGP, ma quest’estate torno al calcio”, ha detto lo Special One). Il primo colpo di scena è arrivato al 23° passaggio: Bagnaia, che navigava a fatica in quinta posizione, superato da un formidabile Acosta, poi finito sul podio, si è scontrato con Marquez ed entrambi sono finiti nella ghiaia, fuori pista. Ci sarà da discutere sul contatto. Anche se a occhio è sembrato un incidente di gara, il contatto è finito nel mirino della direzione gara, ma alla fine non ci saranno sanzioni. Poi è un incolpevole Vinales a disperarsi per la rottura del cambio della sua Aprilia che gli ha negato un podio ormai certo. A questo punto gara ormai delineata con la meritatissima vittoria di Martin.