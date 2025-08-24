motogp,-in-ungheria-ancora-un-successo-di-marc-marquez.-ordine-di-arrivo-e-nuova-classifica-piloti

(Adnkronos) –
Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.
Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto:
1) M. Marquez 42’37.681
2) P. Acosta +4.314
3) M. Bezzecchi +7.488
4) J. Martin +11.069
5) L. Marini +11.904
6) F. Morbidelli +12.608
7) B. Binder +12.902
8) P. Espargarò +14.015
9) F. Bagnaia +14.854
10) F. Quartararo +15.473
11) A. Ogura +18.112
12) M. Oliveira +19.021
13) A. Rins +22.861
14) A. Marquez +25.938
15) F. Di Giannantonio +26.262
16) F. Aldeguer +55.239
RIT J. Zarco
RIT J. Miller
RIT R.Fernandez
RIT J. Mir
RIT E. Bastianini
Ecco la nuova classifica piloti del Motomondiale, dopo il Gp d’Ungheria:
1) Marc Marquez 455 punti
2) Alex Marquez 280
3) Pecco Bagnaia 228
4) Marco Bezzecchi 197
5) Pedro Acosta 164
6) Franco Morbidelli 161
7) Fabio Di Giannantonio 154
8) Fermin Aldeguer 126
9) Johann Zarco 114
10) Fabio Quartararo 109
11) Brad Binder 91
12) Raul Fernandez 73
13) Luca Marini 72
14) Maverick Vinales 69
15) Enea Bastianini 63
16) Ai Ogura 58
17) Jack Miller 52
18) Joan Mir 46
19) Alex Rins 45
20) Jorge Martin 23
21) Pol Espargaro 16
22) Takaaki Nakagami 10
23) Miguel Oliveira 10
24) Lorenzo Savadori 8
25) Augusto Fernandez 6
26) Somkiat Chantra 1
27) Aleix Espargaro 0