MotoGp, in Ungheria ancora un successo di Marc Marquez. Ordine di arrivo e nuova classifica piloti
Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.  

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto: 

1) M. Marquez 42’37.681 

2) P. Acosta +4.314 

3) M. Bezzecchi +7.488 

4) J. Martin +11.069 

5) L. Marini +11.904 

6) F. Morbidelli +12.608 

7) B. Binder +12.902 

8) P. Espargarò +14.015 

9) F. Bagnaia +14.854 

10) F. Quartararo +15.473 

11) A. Ogura +18.112 

12) M. Oliveira +19.021 

13) A. Rins +22.861 

14) A. Marquez +25.938 

15) F. Di Giannantonio +26.262 

16) F. Aldeguer +55.239 

RIT J. Zarco  

RIT J. Miller 

RIT R.Fernandez  

RIT J. Mir  

RIT E. Bastianini  

 

Ecco la nuova classifica piloti del Motomondiale, dopo il Gp d’Ungheria:
 

1) Marc Marquez 455 punti
 

2) Alex Marquez 280 

3) Pecco Bagnaia 228
 

4) Marco Bezzecchi 197 

5) Pedro Acosta 164 

6) Franco Morbidelli 161 

7) Fabio Di Giannantonio 154 

8) Fermin Aldeguer 126 

9) Johann Zarco 114 

10) Fabio Quartararo 109 

11) Brad Binder 91 

12) Raul Fernandez 73 

13) Luca Marini 72 

14) Maverick Vinales 69 

15) Enea Bastianini 63 

16) Ai Ogura 58 

17) Jack Miller 52 

18) Joan Mir 46 

19) Alex Rins 45 

20) Jorge Martin 23 

21) Pol Espargaro 16 

22) Takaaki Nakagami 10 

23) Miguel Oliveira 10 

24) Lorenzo Savadori 8 

25) Augusto Fernandez 6 

26) Somkiat Chantra 1 

27) Aleix Espargaro 0 

 

