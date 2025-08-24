motogp,-in-ungheria-ancora-un-successo-di-marc-marquez.-ordine-di-arrivo-e-nuova-classifica-piloti

(Adnkronos) –

Marc Marquez è sempre più leader del Motomondiale. Lo spagnolo vince anche in Ungheria, sul nuovissimo circuito del Balaton Park, e chiude con bottino pieno un altro weekend da dominatore in MotoGp. Oggi, domenica 24 agosto, il fuoriclasse della Ducati ha tagliato il traguardo davanti ad Acosta e Bezzecchi, a lungo in lotta per il secondo gradino del podio, allungando così in vetta alla classifica piloti. Ecco l’ordine di arrivo e la nuova classifica piloti della MotoGp.

Ecco l’ordine di arrivo del Gp di Ungheria di oggi, domenica 24 agosto:

1) M. Marquez 42’37.681

2) P. Acosta +4.314

3) M. Bezzecchi +7.488

4) J. Martin +11.069

5) L. Marini +11.904

6) F. Morbidelli +12.608

7) B. Binder +12.902

8) P. Espargarò +14.015

9) F. Bagnaia +14.854

10) F. Quartararo +15.473

11) A. Ogura +18.112

12) M. Oliveira +19.021

13) A. Rins +22.861

14) A. Marquez +25.938

15) F. Di Giannantonio +26.262

16) F. Aldeguer +55.239

RIT J. Zarco

RIT J. Miller

RIT R.Fernandez

RIT J. Mir

RIT E. Bastianini

Ecco la nuova classifica piloti del Motomondiale, dopo il Gp d’Ungheria:



1) Marc Marquez 455 punti



2) Alex Marquez 280

3) Pecco Bagnaia 228



4) Marco Bezzecchi 197

5) Pedro Acosta 164

6) Franco Morbidelli 161

7) Fabio Di Giannantonio 154

8) Fermin Aldeguer 126

9) Johann Zarco 114

10) Fabio Quartararo 109

11) Brad Binder 91

12) Raul Fernandez 73

13) Luca Marini 72

14) Maverick Vinales 69

15) Enea Bastianini 63

16) Ai Ogura 58

17) Jack Miller 52

18) Joan Mir 46

19) Alex Rins 45

20) Jorge Martin 23

21) Pol Espargaro 16

22) Takaaki Nakagami 10

23) Miguel Oliveira 10

24) Lorenzo Savadori 8

25) Augusto Fernandez 6

26) Somkiat Chantra 1

27) Aleix Espargaro 0