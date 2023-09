(Adnkronos) – Marco Bezzecchi conquista la pole position MotoGp del Gp dell’India 2023. Il pilota della Ducati VR46 oggi, nelle qualifiche, gira in 1’43”947 precedendo lo spagnolo Jorge Martin (1’43”990) e Pecco Bagnaia (1’44”203). Nel poker targato Ducati, quarta posizione in griglia per Luca Marini (1’44”215). Quinta e sesta posizione per le Honda di Joan Mir (1’44”454) e Marc Marquez (1’44”469)