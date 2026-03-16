lunedì, 16 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMotoGp, la guerra in Medio Oriente cambia il calendario: le nuove date...
motogp,-la-guerra-in-medio-oriente-cambia-il-calendario:-le-nuove-date-del-motomondiale
MotoGp, la guerra in Medio Oriente cambia il calendario: le nuove date del Motomondiale
DALL'ITALIA E DAL MONDO

MotoGp, la guerra in Medio Oriente cambia il calendario: le nuove date del Motomondiale

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Importanti novità nel calendario MotoGp 2026. Con un annuncio arrivato ieri, domenica 15 marzo, gli organizzatori hanno ufficializzato lo spostamento del Gp del Qatar, inizialmente previsto nel mese di aprile. La gara sul circuito di Lusail International Circuit è stata posticipata: si disputerà ora l’8 novembre 2026. 

La modifica arriva a causa della guerra in Medio Oriente e dopo la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita in Formula 1, decisione che ha reso necessario rivedere la seconda parte della stagione. Per mantenere una distribuzione più equilibrata degli appuntamenti iridati, il round in Qatar è stato così riposizionato nel finale di campionato. Lo spostamento ha inevitabilmente generato un effetto domino sulle ultime gare del calendario, per cui gli appuntamenti conclusivi del mondiale slitteranno di una settimana. 

Il Gran Premio del Portogallo si correrà ora il 22 novembre 2026. E cambierà anche la data dell’ultimo appuntamento stagionale: il Gran Premio di Valencia, tradizionale finale del mondiale in Spagna, posticipato al 29 novembre 2026. 

Il nuovo calendario allunga dunque di una settimana la conclusione della stagione 2026, mantenendo però invariata la struttura del finale del Motomondiale. 

Previous article
Iran, Mojtaba Khamenei a Mosca per cure? “No comment” del Cremlino
Next article
Israele, Herzog su un luogo di impatto di un missile

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Antonelli torna in Italia e ringrazia Sinner e Tomba: “Sorpreso dalla dedica di Jannik, Alberto è leggenda”

(Adnkronos) - Andrea Kimi Antonelli rientra in Italia dopo la sua domenica da sogno, resa indimenticabile dal trionfo nel Gran Premio di Cina. La...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Trump: “La capo staff della Casa Bianca Susie Wiles ha un cancro allo stadio iniziale”

(Adnkronos) - Susie Wiles, capo dello staff della Casa Bianca, ha un cancro al seno "allo stadio iniziale". Lo ha annunciato il presidente degli...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Antisemitismo, pdl Scotto: “Mai via Almirante, stop strade intitolate a chi appoggiò leggi razziali”

(Adnkronos) - Contrastare l'antisemitismo e l'odio razziale (anche) aggiornando la vecchia legge -risalente al 1927- che disciplina la scelta dei nomi, per vie e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Chelsea, multa milionaria e mercato bloccato: cos’è successo

(Adnkronos) - La Premier League ha inflitto al Chelsea una multa di 10,75 milioni di sterline (circa 12,5 milioni di euro) e un anno...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.