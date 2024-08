motogp,-la-thailandia-aprirà-il-motomondiale-2025-e-2026

Si corre al Chang International Circuit di Buriram

Roma, 21 ago. (askanews) – Sarà la Thailandia ad aprire il Mondiale MotoGP per le stagioni 2025 e 2026. Il Chang International Circuit di Buriram permetterà al Sud-Est asiatico di ospitare il round iniziale 26 anni dopo l’ultima volta. Nel 1999, infatti, era toccato alla Malesia col tracciato di Sepang. La data provvisoria del prossimo esordio stagionale coincide col weekend che va dal 28 febbraio al 2 marzo 2025. Oltre 800.000 i tifosi presenti nelle quattro edizioni del GP di Thailandia disputati finora.

Carmelo Ezpeleta, Ceo di Dorna Sports, detentrice dei diritti MotoGP, ha spiegato le ragioni dietro a questa svolta: “Il Sud-Est asiatico è uno dei nostri mercati più importanti, sia per lo sport che per le nostre aziende e partner. La Thailandia gioca un ruolo di primo piano e la passione è evidente nelle enormi folle che ci accolgono anno dopo anno”. Continua Ezpeleta: “Non appena Buriram è entrato a far parte del calendario, è diventato subito uno dei preferiti. È un posto fantastico per la MotoGP, con un layout capace di regalare gare serrate. L’apertura del 2025 farà la storia”. Ovviamente soddisfatto anche il Governatore per l’Autorità sportiva della Thailandia, Gongsak Yodmani: “Ringraziamo Dorna Sports. Siamo preparati sotto tutti gli aspetti per ospitare l’esordio stagionale del 2025 e 2026”.