motogp,-marc-marquez-trionfa-in-germania

Roma, 12 lug. (askanews) – Marc Marquez si conferma il re del Sachsenring e, dopo aver firmato la pole e vinto la Sprint, trionfa anche nella gara lunga. Sul podio anche le due Trackhouse di Ogura e Fernandez. 4° Acosta, poi Martin e Bagnaia. Out Di Giannantonio e Alex Marquez. Assente Bezzecchi, operato alla clavicola. Martin resta in testa alla classifica: +14 su Ogura e +18 su Marc Marquez.

Scattato dalla pole, Marquez ha preso il comando fin dalle prime curve, contenendo inizialmente il tentativo del fratello Alex di restargli in scia. Giro dopo giro il pilota Ducati ha aumentato il passo, girando con costanza sull’1’21″ basso e costruendo un margine che gli ha consentito di amministrare la gara senza mai dare l’impressione di essere in difficoltà.

Alle sue spalle la lotta per il podio ha animato gran parte della corsa. Raul Fernandez, con la Aprilia del team Trackhouse, ha occupato a lungo la seconda posizione, ma nel finale ha dovuto cedere il passo al compagno di squadra Ai Ogura, autore di una gara in rimonta e bravo a piazzare il sorpasso decisivo a pochi giri dalla bandiera a scacchi. Il giapponese ha così completato una splendida doppietta per il team americano, chiudendo secondo davanti a Fernandez.

Ai piedi del podio ha terminato Pedro Acosta, protagonista di una gara solida ma mai in grado di inserirsi nella lotta per le prime tre posizioni. Alle sue spalle il leader del Mondiale Jorge Martin ha limitato i danni con il quinto posto. Lo spagnolo ha disputato una gara accorta, difendendosi nel finale dagli attacchi di Francesco Bagnaia, sesto al traguardo dopo una corsa nelle retrovie del gruppo di testa senza riuscire a trovare lo spunto per superare il rivale.

La gara è stata caratterizzata anche da numerosi colpi di scena. Fabio Di Giannantonio è stato il primo dei protagonisti a finire nella ghiaia, scivolando nelle fasi iniziali dopo aver perso l’anteriore. Pochi giri più tardi è caduto anche Alex Marquez, che fino a quel momento occupava la seconda posizione e sembrava l’unico in grado di seguire il fratello. Sono finiti a terra anche Joan Mir e Cal Crutchlow, entrambi senza conseguenze fisiche, mentre Maverick Vinales è stato costretto al ritiro nel finale per un problema tecnico.

Con questo successo Marc Marquez rilancia le proprie ambizioni iridate, anche se Jorge Martin mantiene la leadership del campionato. Lo spagnolo dell’Aprilia guida infatti la classifica con 14 punti di vantaggio su Ai Ogura e 18 sul pilota Ducati, ora risalito al secondo posto grazie ai 25 punti conquistati in Germania.

Il Motomondiale osserva ora una pausa estiva e tornerà in pista dal 7 al 9 agosto sul circuito di Silverstone per il Gran Premio di Gran Bretagna, dodicesimo appuntamento della stagione.