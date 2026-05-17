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MotoGp, Marquez e Zarco in ospedale dopo gli incidenti
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MotoGp, Marquez e Zarco in ospedale dopo gli incidenti

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Roma, 17 mag. (askanews) – Apprensione per le condizioni di Alex Marquez e Johann Zarco coinvolti nei numerosi incidenti che hanno caratterizzato il Gran Premio di Catalogna di MotoGP, segnato da due bandiere rosse e diversi interventi medici in pista.

Alex Marquez, protagonista del violento incidente sul rettilineo dopo il contatto con Pedro Acosta, è stato trasportato in ospedale a Barcellona per accertamenti dopo il passaggio al centro medico del circuito. Il pilota spagnolo è cosciente e stabile, ma le prime indiscrezioni parlano di una possibile frattura della clavicola. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore.

Johann Zarco, coinvolto nel maxi incidente in curva 1 alla seconda ripartenza insieme a Francesco Bagnaia e Luca Marini, è stato soccorso in pista e trasferito al centro medico. Il pilota francese non è in condizioni critiche, ma gli esami successivi hanno evidenziato il sospetto di una frattura al femore, motivo per cui è stato disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori controlli e valutazioni cliniche.

Per Francesco Bagnaia e Luca Marini, entrambi coinvolti nella stessa carambola, non risultano conseguenze gravi: i due piloti si sono rialzati dopo l’incidente e non hanno riportato traumi significativi.

Situazione invece più rassicurante per Pedro Acosta e Jorge Martin, anch’essi protagonisti di cadute nel corso della gara ma senza riportare conseguenze fisiche rilevanti. Entrambi sono stati visitati al centro medico e non sono stati riscontrati problemi di rilievo.

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