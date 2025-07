motogp,-marquez:-“prima-parte-di-stagione-super”

Roma, 20 lug. (askanews) – Marc Marquez ha trionfato nel 12° appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Il GP della Cechia è stato ancora una volta l’occasione per il Cabroncito di piantare la propria bandierina. Ora vacanze in vista, visto che si tornerà a competere in Austria dal 15 al 17 agosto, con Marc sempre più leader della classifica mondiale con 381 punti, 120 in più del fratello Alex (oggi caduto) e 168 di margine su Bagnaia.

“Sicuramente è stata una prima parte di stagione super, specie negli ultimi week end. Dai test di Aragon, mi sono sentito ancor più a mio agio con la moto e sto guidando bene. Arriva ora la pausa estiva, restano 10 GP e dobbiamo continuare a lavorare”, ha dichiarato a caldo.

Ai microfoni di Sky Sport ha aggiunto: “Mi sento tranquillo alla guida e questo mi aiuta a essere veloce con un po’ di margine. Questo mi ha permesso di vincere 5 GP in serie. Il fatto di andare sempre forte, in condizioni d’asfalto anche diverse, è molto importante. Non è una cosa scontata, visto che all’inizio della stagione sono entrato a far parte di un team nuovo e alla fine ho compreso il metodo di lavoro di Ducati Factory”.