mercoledì, 13 Agosto , 25

Non si ferma all’alt e si schianta: chi era Eugenio Frasca, ristoratore morto a Marina di Massa

(Adnkronos) - Una fuga in moto, un inseguimento...

Aurora Ramazzotti: “Foto di mio figlio sui social? No, troppi pericoli”

(Adnkronos) - Aurora Ramazzotti contro lo sharenting, cioè...

Roma, l’Everton punta Dovbyk. Ma i Friedkin possono cedere… ai Friedkin?

(Adnkronos) - Artem Dovbyk sempre più lontano dalla...

Al Bano versione Spiderman, a 82 anni si arrampica sul palco – Il video

(Adnkronos) - L'età è solo un numero. E...
motogp,-marquez-torna-per-sfatare-il-tabu-austria
Motogp, Marquez torna per sfatare il tabù Austria

Motogp, Marquez torna per sfatare il tabù Austria

AttualitàMotogp, Marquez torna per sfatare il tabù Austria
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 ago. (askanews) – La MotoGP torna in pista dopo la pausa estiva per il 13° appuntamento del campionato che si correrà in Austria , a Spielberg. Marc Marquez , leader del mondiale e reduce da 10 vittorie consecutive tra gare e sprint, è pronto a riprende da dove ha lasciato su una pista dove in carriera non ha mai vinto e non sale sul podio dal 2019. “Non vedo l’ora di tornare in pista dopo le vacanze: ho staccato un po’, mi sono riposato e sono pronto a ripartire. Il tracciato austriaco non mi ha mai regalato grandi soddisfazioni, ma tantissimi duelli fino all’ultima curva, all’ultimo metro prima della bandiera a scacchi. Sono pronto ad affrontare al meglio questa seconda parte della stagione”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.