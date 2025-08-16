motogp,-marquez-trionfa-nella-sprint-in-austria

sabato, 16 Agosto , 25
Roma, 16 ago. (askanews) – Dopo una qualifica tutt’altro che perfetta, Marc Marquez non fa una piega. In Austria lo spagnolo della Ducati trionfa nella gara Sprint. È la dodicesima affermazione sulla breve distanza in 13 round del Mondiale MotoGP 2025. L’ennesimo sigillo consolida la sua leadership iridata. Ora infatti Marc ha 123 punti di vantaggio sul fratello Alex, giunto secondo al Red Bull Ring, precedendo un ottimo Pedro Acosta. Sprint sfortunata per Francesco Bagnaia, che si ritira a metà gara per un problema alla gomma posteriore. L’italiano paga ora 180 punti dalla vetta.

