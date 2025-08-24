domenica, 24 Agosto , 25
motogp,-marquez-vince-anche-in-ungheria,-e-il-decimo-squillo
MotoGp, Marquez vince anche in Ungheria, è il decimo squillo

MotoGp, Marquez vince anche in Ungheria, è il decimo squillo

AttualitàMotoGp, Marquez vince anche in Ungheria, è il decimo squillo
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 ago. (askanews) – Marc Marquez conquista il Gran Premio d’Ungheria di MotoGP e firma la sua decima vittoria stagionale, la settima consecutiva in gara lunga. Lo spagnolo della Ducati taglia il traguardo con un vantaggio netto e sale a quota 72 successi in carriera nella classe regina, consolidando ulteriormente la leadership del campionato con 455 punti complessivi, +175 sul fratello Alex. Una prova di forza che conferma il momento straordinario del pilota catalano, capace di dettare i ritmi sin dall’avvio e di lasciare poco spazio agli avversari. La gara è caratterizzata da sorpassi spettacolari nelle prime fasi, da qualche caduta e da una penalità che condiziona la corsa di Pecco Bagnaia, ma soprattutto dal ritmo insostenibile imposto da Marquez, che prende il comando al decimo giro e da lì costruisce la sua ennesima fuga vincente. Sul podio anche Acosta e Bezzecchi. 4° Martin, poi Marini e Morbidelli. 9° Bagnaia, 14° Alex Marquez.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.