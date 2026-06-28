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MotoGp, oggi si corre in Olanda: orario e dove vedere il Gp di Assen
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MotoGp, oggi si corre in Olanda: orario e dove vedere il Gp di Assen

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(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d’Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura e Di Giannantonio. In pole position c’è Jorge Martin. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Assen in tv e streaming. 

Ecco la griglia di partenza del Gp d’Olanda: 

1ª fila 

Jorge Martin 

Ai Ogura 

Marco Bezzecchi 

2ª fila 

4. Raul Fernandez 

5. Francesco Bagnaia 

6. Fabio Di Giannantonio 

3ª fila 

7. Marc Marquez 

8. Pedro Acosta 

9. F. Quartararo 

4ª fila 

10. J.Mir 

11. E. Bastianini 

12. A. Marquez 

5ª fila 

13. F. Morbidelli 

14. D. Moreira 

15. B. Binder 

6ª fila 

16. A. Rins 

17. L. Marini 

18. J. Miller 

7ª fila 

19. M. Vinales 

20. A. Fernandez 

21. C. Crutchlow 

8ª fila 

22. T. Razgatlioglu 

Il Gp di Assen sarà visibile oggi, domenica 28 giugno, in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208) alle 14 e in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 16). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita). 

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