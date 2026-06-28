motogp,-oggi-si-corre-in-olanda:-orario-e-dove-vedere-il-gp-di-assen

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 28 giugno, il Motomondiale va in scena con il Gran Premio d’Olanda, in diretta tv e streaming. Si riparte dopo il successo di Raul Fernandez nella gara sprint di ieri, davanti a Ogura e Di Giannantonio. In pole position c’è Jorge Martin. A caccia di riscatto il leader del Mondiale Marco Bezzecchi, caduto a Brno. Ecco orario, griglia di partenza e dove vedere il Gp di Assen in tv e streaming.

Ecco la griglia di partenza del Gp d’Olanda:

1ª fila

Jorge Martin

Ai Ogura

Marco Bezzecchi

2ª fila

4. Raul Fernandez

5. Francesco Bagnaia

6. Fabio Di Giannantonio

3ª fila

7. Marc Marquez

8. Pedro Acosta

9. F. Quartararo

4ª fila

10. J.Mir

11. E. Bastianini

12. A. Marquez

5ª fila

13. F. Morbidelli

14. D. Moreira

15. B. Binder

6ª fila

16. A. Rins

17. L. Marini

18. J. Miller

7ª fila

19. M. Vinales

20. A. Fernandez

21. C. Crutchlow

8ª fila

22. T. Razgatlioglu

Il Gp di Assen sarà visibile oggi, domenica 28 giugno, in diretta su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGp (208) alle 14 e in chiaro su Tv8 (ma in differita, alle 16). La gara sarà visibile anche in streaming su Sky Go, Now e Tv8.it (sempre in differita).