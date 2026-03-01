domenica, 1 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario, griglia di partenza e dove...
motogp,-oggi-si-corre-in-thailandia:-orario,-griglia-di-partenza-e-dove-vederlo-in-tv
MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv
DALL'ITALIA E DAL MONDO

MotoGp, oggi si corre in Thailandia: orario, griglia di partenza e dove vederlo in tv

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, domenica 1 marzo, il motomondiale è atteso dal Gran Premio della Thailandia – in diretta tv e streaming -, il primo appuntamento della stagione 2026 che si è aperta ieri, sul circuito di Buriram, con la gara Sprint. A trionfare è stata la Ktm di Pedro Acosta, che ha preceduto la Ducati di Marc Marquez e l’Aprilia di Raul Fernandez, terzo a chiudere il podio. 

 

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio della Thailandia: 

1. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

2. Marc Marquez (Ducati) 

3. Raul Fernandez (Aprilia) 

4. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 

5. Jorge Martin (Aprilia) 

6. Pedro Acosta (KTM) 

7. Alex Marquez (Ducati) 

8. Ai Ogura (Aprilia) 

9. Franco Morbidelli (Ducati) 

10. Joan Mir (Honda) 

11. Brad Binder (KTM) 

12. Johann Zarco (Honda) 

13. Francesco Bagnaia (Ducati) 

14. Luca Marini (Honda) 

15. Diogo Moreira (Honda) 

16. Fabio Quartararo (Yamaha) 

17. Maverick Vinales (KTM) 

18. Jack Miller (Yamaha) 

19. Alex Rins (Yamaha) 

20. Enea Bastianini (KTM) 

21. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 

22. Michel Pirro (Ducati) 

 

Il Gran Premio della Thailandia è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle 9 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, mentre la trasmissione in chiaro su TV8 è prevista in differita alle ore 14. La corsa si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW, oltre, quando previsto, alla piattaforma web di TV8. 

 

Previous article
Trump: “Khamenei è morto ma l’attacco all’Iran non si ferma”
Next article
Il test del fenicottero, un esercizio ‘cura’ il cervello e rallenta l’invecchiamento

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo, le pagelle ai look della finale: Arisa pigliatutto, Chiello goth e Dargen scalzo

(Adnkronos) - Ci siamo: per la finale di Sanremo vince l’eleganza e anche i messaggi (non troppo) tra le righe che qualche artista decide...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Sal Da Vinci ha vinto il Festival: tutto sul cantautore

(Adnkronos) - Sal Da Vinci è il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo 2026. Il cantautore napoletano ha conquistato il primo posto...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince il festival. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga

(Adnkronos) - Sal Da Vinci con 'Per sempre sì' vince Sanremo 2026. Al secondo posto Sayf con 'Tu mi piaci tanto', al terzo Ditonellapiaga...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Il test del fenicottero, un esercizio ‘cura’ il cervello e rallenta l’invecchiamento

(Adnkronos) - Stare in piedi su una gamba sola può avere effetti estremamente positivi sull'equilibrio, sulla salute del cervello e, addirittura, sulla lunghezza della...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.