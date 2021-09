ROMA – Casco rosa, con tanto di citazione di Lucio Battisti, per Valentino Rossi in questo fine settimana a Misano per il Gran Premio di San Marino. Il pilota pesarese, infatti, ha scelto di sfoggiare una grafica dedicata alla figlia in arrivo sul casco: ha scelto di decorarlo col fiocco rosa e insieme al disegno, è riportata una frase della canzone di Lucio Battisti ‘Con il nastro rosa’. Sfortunatamente per il Dottore, però, il casco non ha portato bene: Rossi è caduto in curva e ha distrutto la moto, e domani partirà 23esimo. Peggio di lui solo il suo nuovo compagno Andrea Dovizioso.

AGV PISTA GP RR VALENTINO MISANO 2021A new amazing @ValeYellow46 casco speciale is born in @circuitomisano.Forza Dottore!#AGVhelmets#drudiperformance #diddesign pic.twitter.com/sMaZHwmAj3— AGV Helmets (@AGVHelmets) September 18, 2021

BAGNAIA IN POLE, POI MILLER E QUARTARARO

A partire davanti a tutti a Misano, sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, sarà Francesco Bagnaia. Il pilota della Ducati ha conquistato la pole position del GP di San Marino girando in 1’31″065, poco meno di tre decimi più veloce dell’altro ducatista Jack Miller per una bella doppietta della Rossa di Borgo Panigale. Terzo tempo per la Yamaha di Fabio Quartararo, a tre decimi da Pecco Bagnaia. A completare la grande giornata per la Ducati, le due Pramac di Jorge Martin, quarta, e Johann Zarco, quinta.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo MotoGp, per il futuro papà Valentino Rossi un casco con nastro rosa a Misano proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento