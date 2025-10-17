venerdì, 17 Ottobre , 25

Milano, assessore Conte: “Rapporto A2a testimonia alleanza strategica per competitività urbana”

(Adnkronos) - "Quello di A2a presentato oggi è...

Zelensky e la giacca nera alla Casa Bianca, Trump: “Ha un bel look”

(Adnkronos) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha...

Zelensky da Trump, la cravatta ‘sospetta’ di Hegseth fa discutere

(Adnkronos) - Una cravatta patriottica o una provocazione?...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 17 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' al concorso del Superenalotto...
motogp,-qualifiche-e-gara-sprint-in-australia:-orari-e-dove-vederle-in-tv-(in-chiaro)
MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

MotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)

DALL'ITALIA E DAL MONDOMotoGp, qualifiche e gara Sprint in Australia: orari e dove vederle in tv (in chiaro)
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte dal circuito di Phillip Island dove sabato 18 ottobre andranno in scena le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Australia – in diretta tv e streaming, anche in chiaro. Nell’ultimo appuntamento del calendario in Indonesia a vincere è stata la Ducati Gresini dello spagnolo Fermin Aldeguer, seguito da altri due piloti iberici, Pedro Acosta, secondo con la sua KTM, e l’altra Gresini di Alex Marquez, secondo nella classifica Piloti alle spalle del fratello Marc, già campione del mondo e ai box per infortunio. Chiamata al riscatto la Ducati di Pecco Bagnaia, soltanto sedicesimo in Indonesia. 

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Australia andranno in scena sabato 18 ottobre. Le qualifiche sono in programma dall’1.50 alle 2.30 ora italiana, mentre per la gara corta bisognerà aspettare le 6.  

 

Le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio d’Australia saranno visibili in diretta televisiva su SkySport e in chiaro su TV8, oltre che disponibili in streaming sull’app SkyGo, su NOW e  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.