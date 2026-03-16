motogp,-rinviato-il-gp-del-qatar-all’8-novembre

Roma, 16 mar. (askanews) – Cambia il calendario del Motomondiale 2026. A causa della crisi geopolitica e del conflitto in corso in Medio Oriente, gli organizzatori della MotoGP hanno deciso di rinviare di cinque mesi il Gran Premio del Qatar, inizialmente previsto ad aprile. La gara sul circuito di Lusail si disputerà ora l’8 novembre.

La decisione è stata ufficializzata domenica 15 marzo, dopo le recenti cancellazioni dei Gran Premi di Formula 1 in Bahrain e Arabia Saudita. Il rinvio del round qatariota ha comportato anche uno slittamento delle ultime due tappe del mondiale: il Gp del Portogallo, a Portimao, è stato posticipato al 22 novembre, mentre il tradizionale finale di stagione di Valencia si correrà il 29 novembre.

“La priorità è sempre la sicurezza di tutte le persone coinvolte nella MotoGP e garantire che ogni Gran Premio si svolga secondo i più alti standard possibili”, ha spiegato l’amministratore delegato della MotoGP Carmelo Ezpeleta. “Sappiamo che è importante chiarire ai tifosi la possibilità di utilizzare i biglietti per il nuovo evento e ringraziamo anche Portimao e Valencia per la collaborazione e la flessibilità”.

Sulla stessa linea gli organizzatori qatarioti. “Rispettiamo e sosteniamo la decisione di rinviare il Gp del Qatar – ha dichiarato Abdulrahman bin Abdullatif Al Mannai, presidente della federazione motociclistica del Qatar – e ringraziamo tifosi, team e partner per la comprensione. Non vediamo l’ora di accogliere tutti a novembre”.

Il nuovo calendario porterà anche a una “triple header” finale con tre gare consecutive: Australia, Malesia e Qatar in tre fine settimana di fila. Se confermata, la stagione 2026 diventerebbe la più lunga nella storia del Motomondiale, che dal 1949 non si era mai concluso così tardi, alla vigilia di dicembre. Restano tuttavia le incognite legate alla situazione nel Golfo e alle condizioni climatiche di fine novembre, soprattutto a Valencia.