MotoGp, si corre il Gp Malesia: orario e dove vederlo in tv

Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Il Motomondiale riparte domenica 26 ottobre con il Gran Premio della Malesia – in diretta tv e streaming. Si riparte dal trionfo della Ducati di Pecco Bagnaia nella gara Sprint di sabato 25, quando il pilota italiano ha preceduto la Gresini di Alex Marquez e la VR46 di Di Giannantonio. Bagnaia, che può sfruttare l’assenza del compagno di scuderia e già campione del mondo Marc Marquez per infortunio, partirà dalla pole position anche nella gara lunga di Sepang. 

 

La griglia di partenza del Gran Premio della Malesia: 

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 

2. Alex Marquez (Ducati Gresini) 

3. Franco Morbidelli (Ducati VR46) 

4. Fabio Quartararo (Yamaha) 

5. Pedro Acosta (KTM) 

6. Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) 

7. Giovanna Mir (Honda) 

8. Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) 

9. Johann Zarco (Honda LCR) 

10. Andrea Dovizioso (Yamaha) 

11. Jack Miller (Yamaha Pramac) 

12. Pol Espargaro (KTM Tech3) 

13. Luca Marini (Honda) 

14. Marco Bezzecchi (Aprilia) 

15. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) 

16. Miguel Oliveira (Yamaha Pramac) 

17. Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) 

18. Andrea Dovizioso (KTM) 

19. Enea Bastianini (KTM Tech3) 

20. Somkiat Chantra (Honda LCR) 

21. Lorenzo Savadori (Aprilia) 

21. Michele Pirro (Ducati) 

22. Augusto Fernandez (Yamaha) 

 

Il Gran Premio della Malesia è in programma domenica 26 ottobre, sul circuito di Sepang, alle 8 ora italiana. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport, ma sarà visibile anche in chiaro su TV8, che la mostrerà in differita alle ore 14.05. Il Gp si potrà seguire anche in streaming sull’app SkyGo, su NOW e sulla piattaforma web, all’orario previsto, di TV8. 

 

