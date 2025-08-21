motogp,-si-corre-in-ungheria:-dalle-prove-libere-alla-gara,-orari-e-dove-vedere-gli-appuntamenti-del-weekend

giovedì, 21 Agosto , 25

Sinner ‘vede’ gli Us Open e torna ad allenarsi: la prima giornata di Jannik a New York

Monica Maggioni firma contratto di 5 anni da esterna con la Rai per le trasmissioni

Maltempo flagella il Centro-Nord, temporali e allagamenti dal Veneto al Lazio

Mediobanca, assemblea boccia ops su Banca Generali

Redazione-web
(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Da domani, venerdì 22 agosto, a domenica 24 agosto, il Motomondiale fa tappa in Ungheria per l’appuntamento di Balaton Park, una novità del calendario di quest’anno. Con una curiosità: si torna in Ungheria 33 anni dopo l’ultima volta. Si riparte dal dominio di Marc Marquez, vincitore anche in Austria davanti ad Aldeguer. Dalle prove libere alla gara, passando per la sprint race, ecco gli orari degli appuntamenti del weekend e dove vederli in tv e streaming.  

Ecco tutti gli appuntamenti del weekend di Motogp, con relativi orari:  

Venerdì 22 agosto
 

Ore 10.40: MotoGp – prove libere 1 

Ore 14.55: MotoGp – Pre-qualifiche 

Sabato 23 agosto
 

Ore 10.05: MotoGp – prove libere 2 

Ore 10.45: MotoGp – qualifiche 

Ore 14.55: MotoGp – Sprint 

Domenica 24 agosto
 

Ore 9.35: MotoGp – Warm Up 

Ore 14: MotoGp – gara 

Tutti gli appuntamenti del Gp di Ungheria saranno visibili su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport MotoGp (canale 208), ma anche in streaming su Sky Go e Now. Prove, qualifiche e gara sprint di sabato saranno visibili anche in chiaro su Tv8, mentre la gara di domenica 24 agosto sarà visibile su Tv8 in chiaro solo in differita (alle 17).  

