sabato, 25 Aprile , 26

Terna, ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapporto

(Adnkronos) - Roma, 25 apr. -  Terna rende...

25 aprile, cortei in tutta Italia: momenti di tensione a Roma – Diretta

(Adnkronos) - Manifestazioni, cortei, cerimonie istituzionali ed eventi...

Il Kraken è esistito e dominava gli oceani, la scoperta sul ‘mostro dei mari’

(Adnkronos) - Il Kraken è esistito davvero e...

Carlo III negli Stati Uniti: la posta in gioco della visita tra rischi e opportunità

(Adnkronos) - "Alti rischi, con una posta in...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOMotoGp Spagna, pole per Marc Marquez: Bezzecchi quarto
motogp-spagna,-pole-per-marc-marquez:-bezzecchi-quarto
MotoGp Spagna, pole per Marc Marquez: Bezzecchi quarto
DALL'ITALIA E DAL MONDO

MotoGp Spagna, pole per Marc Marquez: Bezzecchi quarto

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Lo spagnolo Marc Marquez torna dopo 245 giorni e stacca il giro più veloce e la pole position a casa nel Gp di Spagna per la classe MotoGp sulla pista bagnata. Il pilota della Ducati ha chiuso con il crono di 1.48.087 davanti alla Honda di Johann Zarco (+0″140) e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarto posto per il leader del mondiale Marco Bezzecchi con l’Aprilia a +1″028. Quinto tempo per Alex Marquez, seguito da Pedro Acosta e Jorge Martin. Ottavo Enea Bastianini con la Ktm, e nono Raul Fernandezm mentre chiude la top ten Pecco Bagnaia, decimo con l’altra Ducati ufficiale. La gara sprint è in programma alle 15.  

Previous article
Iran, le notizie più importanti del 25 aprile sulla guerra
Next article
Terna, ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapporto

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Terna, ad Di Foggia firma accordo risoluzione consensuale e rinuncia a indennità fine rapporto

(Adnkronos) - Roma, 25 apr. -  Terna rende noto che l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Giuseppina Di Foggia ha sottoscritto oggi "un accordo per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

25 aprile, cortei in tutta Italia: momenti di tensione a Roma – Diretta

(Adnkronos) - Manifestazioni, cortei, cerimonie istituzionali ed eventi culturali oggi 25 aprile 2026, ricordare la fine dell’occupazione nazifascista e la nascita della Repubblica democratica. Momenti...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Il Kraken è esistito e dominava gli oceani, la scoperta sul ‘mostro dei mari’

(Adnkronos) - Il Kraken è esistito davvero e dominava gli oceani. E' la scoperta a cui sono approdati gli scienziati dell'università di Hokkaido, in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Carlo III negli Stati Uniti: la posta in gioco della visita tra rischi e opportunità

(Adnkronos) - "Alti rischi, con una posta in gioco elevata e grandi opportunità". Così una fonte reale ha descritto alla Bbc la visita di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.