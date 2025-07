motogp,-vinales-frattura-alla-spalla:-salta-gp-germania

Roma, 12 lug. (askanews) – Forfait di Maverick Vinales dopo una caduta nelle qualifiche del GP di Germania di MotoGP. Il pilota Ktm Tech3 a inizio Q2, dopo aver passato il taglio in Q1, è stato protagonista di un brutto highside in curva 4 che gli ha procurato una lussazione alla spalla sinistra. Lo spagnolo si è recato prima al centro medico e poi successivamente in ospedale per sottoporsi a ulteriori controlli, che hanno confermato i sospetti iniziali: Vinales ha una piccola frattura, che non gli consentirà dunque di proseguire il suo weekend al Sachsenring. Un GP da dimenticare per Tech3, che deve già fare a meno di Enea Bastianini (fermato dall’appendicite). A questo punto bisognerà capire se Vinales riuscirà a essere in pista settimana prossima a Brno, per il GP della Repubblica Ceca in programma dal 18 al 20 luglio.