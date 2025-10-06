lunedì, 6 Ottobre , 25

Mediobanca, Jonella Ligresti fa causa a Nagel per 20 milioni

(Adnkronos) - Jonella Ligresti fa causa (civile) ad...

Elezioni Calabria, Tridico: “Amarezza e delusione, astensionismo qui è maggioranza”

(Adnkronos) - Dopo i primi risultati delle elezioni...

Cosa farà Maria De Filippi a ‘Belve’? È giallo sul tipo di coinvolgimento

(Adnkronos) - Il coinvolgimento di Maria De Filippi...

La Uefa dà l’ok, Milan-Como si giocherà in Australia. Ceferin: “Decisione eccezionale”

(Adnkronos) - La Uefa "ha ribadito oggi la...
motomondiale,-per-marc-marquez-frattura-e-lesione-a-legamenti-della-spalla-destra
Motomondiale, per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra

Motomondiale, per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra

DALL'ITALIA E DAL MONDOMotomondiale, per Marc Marquez frattura e lesione a legamenti della spalla destra
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Marc Márquez “è arrivato questa mattina in Spagna, dove, subito dopo essere atterrato dall’Indonesia, si è recato all’Ospedale Ruber Internacional di Madrid. Dopo aver effettuato diversi esami medici, al pilota spagnolo è stata diagnosticata una frattura alla base dell’apofisi coracoide e una lesione ai legamenti della spalla destra. L’esame clinico e la valutazione radiologica hanno escluso qualsiasi correlazione con lesioni precedenti e hanno inoltre confermato l’assenza di spostamenti ossei significativi”. Lo comunica il Team Ducati Lenovo. 

“Per questo motivo, l’équipe medica dei dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña ha deciso di proseguire con un trattamento conservativo, che prevede riposo e immobilizzazione della spalla interessata fino alla completa guarigione e consolidamento clinico della frattura, escludendo quindi definitivamente la sua partecipazione ai prossimi Gran Premi in Australia e Malesia. Il pilota del Ducati Lenovo Team si sottoporrà a controlli settimanali e la sua evoluzione determinerà i tempi finali di recupero e il suo ritorno alle competizioni”. 

“Fortunatamente la lesione non è grave, ma è importante rispettare i tempi di recupero. Il mio obiettivo è tornare prima della fine della stagione, ma senza forzare i tempi rispetto a quanto raccomandano i medici. L’obiettivo, sia a livello individuale che di squadra, è stato raggiunto, e ora la priorità è recuperare bene e tornare al 100%”, ha spiegato Marc Márquez.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.