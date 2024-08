motorola:-due-nuovi-modelli-anche-nella-serie-moto-g:-g55-e-g35

Progettati per il lavoro tanto quanto per il tempo libero

Milano, 31 ago. (askanews) – Motorola ha annunciato due nuovi modelli della famiglia moto g: moto g55 5G e moto g35 5G. I nuovi dispositivi moto g55 5G e moto g35 5G sono stati progettati per il lavoro tanto quanto per il tempo libero. Dotati di display sorprendenti e di un audio coinvolgente che amplifica ogni canzone o scena, i nuovi dispositivi offrono un’esperienza audiovisiva di livello cinematografico. Con un design accattivante, una batteria a lunga durata ed eccellenti sistemi di fotocamere, moto g55 5G e moto g35 5G consentono di scattare foto, navigare sui social media o guardare in streaming l’ultimo film per ore e ore.

Moto g55 5G e moto g35 5G sono dotati di ampi display LCD FHD+ che offrono colori brillanti e immagini nitide. Durante la visione di programmi TV o l’utilizzo di giochi, gli utenti potranno sperimentare un’esperienza visiva fluida grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz¹ sul display da 6,49″ di moto g55 5G o sul display da 6,72″ di moto g35 5G. Moto g35 5G è inoltre ideale per essere utilizzato all’aperto grazie a una luminosità di 1000 nit e alla tecnologia Display Colour Boost, che migliora il contrasto e i colori dello schermo. Ciò consente allo schermo di apparire nitido e brillante anche in ambienti molto luminosi.

A completare i display ricchi di colori, entrambi i dispositivi sono dotati di altoparlanti stereo e supporto Dolby Atmos per immergere gli utenti in un’esperienza audio avvolgente, con maggiore profondità, chiarezza e dettaglio. Per giornate intense piene di videochiamate o serate passate a messaggiare con gli amici, gli utenti possono contare su una batteria da 5000 mAh. Quando è il momento di ricaricare, moto g55 5G supporta la ricarica TurboPower da 30 W, mentre moto g35 5G offre la ricarica rapida da 18 W.

“Gli utenti – hanno spiegato dall’azienda – possono scattare foto straordinarie grazie al sistema di fotocamere da 50 MP con tecnologia Quad Pixel e autofocus. I nuovi dispositivi consentono di catturare i momenti migliori di eventi sportivi, concerti e molto altro ancora. Questi dispositivi sono inoltre dotati di una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP per scatti di gruppo creativi o paesaggi sconfinati. Entrambi dispongono anche di una fotocamera frontale da 16 MP con modalità Face Retouch, per apparire sempre al meglio. Con moto g55 5G, gli utenti possono contare su un obiettivo Macro Vision che consente di catturare i dettagli e sulla stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS) per creare immagini nitide e definite. Con un aspetto elegante e una sensazione tattile piacevole, entrambi i dispositivi presentano un design resistente all’acqua?. Gli utenti possono scegliere tra una finitura liscia e opaca o un morbido materiale premium vegano.. Moto g55 5G è disponibile in colori di tendenza come Forest Grey, Smoky Green e Twilight Purple, mentre moto g35 5G è disponibile in opzioni vivaci come Leaf Green, Guava Red, Midnight Black e Sage Green. Per proteggere dai piccoli incidenti quotidiani, i display di entrambi i dispositivi sono dotati di vetro Corning Gorilla Glass 3 per un ulteriore livello di resistenza”.

Per offrire agli utenti un’esperienza di intrattenimento veloce e affidabile, entrambi i dispositivi supportano la connettività 5G? e fino a 256 GB di memoria interna? con RAM Boost?. Moto g55 5G è dotato di 12 GB di RAM, mentre moto g35 5G dispone di 8 GB di RAM. Moto g55 5G è inoltre alimentato dal processore MediaTek Dimensity 7025 con frequenze fino a 2,5 GHz, che offre un’esperienza di gioco e streaming senza interruzioni. Moto g55 5G offre anche esperienze software esclusive di Motorola come Smart Connect, che consente agli utenti di sfruttare al massimo il proprio smartphone, tablet, TV e PC Windows. Smart Connect offre la possibilità di condividere file e immagini tra dispositivi o di visualizzare i contenuti del telefono sul grande schermo della TV.

Moto g55 5G sarà disponibile in Italia a partire dalla seconda metà di settembre al prezzo di partenza di 279 euro. Moto g35 5G sarà disponibile presso i principali rivenditori del canale operatore e sul sito motorola.it nelle versioni 4/128 GB al prezzo di 199,99 euro e 8/256 GB al prezzo di 249,99 euro.