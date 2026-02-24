martedì, 24 Febbraio , 26

Motorola Signature, smartphone di fascia alta con fotocamera premiata
Bulgarella: lancio di posizionamento che racconta l’innovazione

Milano, 24 feb. (askanews) – Motorola ha lanciato in Italia la nuova serie Signature, che punta su una fotocamera ad alte prestazioni, senza rinunciare al design ultrasottile, andando a occupare luna fascia di alta gamma tra gli smartphone. “Rappresenta il top della tecnologia e del design all’interno dell’offerta Motorola – ha detto ad askanews Giorgia Bulgarella, Head of Marketing di Motorola Italia – in questo caso su smartphone. Motorola Signature ha diverse caratteristiche tecniche che lo fanno diventare a tutto diritto un prodotto lifestyle tech di altissima qualità, prima tra tutte la fotocamera”.Fotocamera che è stata premiata con il DXOMARK Gold Label Camera, che posiziona Motorola Signature tra i migliori smartphone al mondo per questo aspetto. “Questo sicuramente per noi è un lancio molto importante – ha aggiunto la manager – perché è un lancio di posizionamento e di statement che racconta l’innovazione. Chiaramente a livello di mix di prodotto rappresenta una parte del nostro mix, perché abbiamo una lineup molto ampia, ma è un prodotto davvero forte nel raccontare che siamo un brand che riesce a fare dei top di gramma di altissima qualità”.Anche a livello di prestazioni video è molto elevato, e il dispositivo supporta la registrazione 8K Dolby Vision, con un comparto audio potenziato pensato per essere efficace anche in ambienti rumorosi. Ma a quale pubblico guarda il Motorola Signature? “Questo prodotto – ha concluso Giorgi Bulgarella – è sicuramente pensato per un consumatore esigente, sicuramente over 35 che ha voglia di comprare il top di gamma sul mercato e che non rinuncia a niente, quindi non vuole compromessi tra design e qualità”.Lo smartphone in Italia è già disponibile nei colori nel Pantone Martini Olive e Carbon.

