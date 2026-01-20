martedì, 20 Gennaio , 26

Mourinho a sorpresa: "Io alla Juve? La allenerei"
Mourinho a sorpresa: “Io alla Juve? La allenerei”

Mourinho a sorpresa: “Io alla Juve? La allenerei”

Mourinho a sorpresa: "Io alla Juve? La allenerei"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Mourinho alla Juventus? “Sì, se mi chiamassero la allenerei”. Il tecnico portoghese non mette veti, nonostante il suo passato all’Inter e la rivalità calcistica con i bianconeri, anche nei più recenti anni alla Roma. In conferenza stampa, prima della sfida di Champions di domani, mercoledì 21 gennaio, tra i bianconeri e il suo Benfica, lo Special One ha spiegato: “Se dovesse capitare in futuro, verrei sulla panchina della Juventus. Io mi sorprendo se trovo un collega senza o con poca storia alla guida di un club importante, non se Max Allegri va al Milan, Luciano Spalletti firma per la Juve o Gasperini va alla Roma”.  

Mourinho ha poi parlato del suo rapporto con la tifoseria della Juve: “Spalletti dice che quando ci sono io si alza il livello? Dei fischi, forse. Sono già stato qui con Inter, Roma, Manchester United, ma è quella con l’Inter che conta, è il mio passato interista a far sì che la gente si comporti così”. 

 

