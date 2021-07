Mourinho come il pontefice, i tifosi della Roma lo attendono a Ciampino: ‘HabeMOUs Papam’

ROMA – All’aeroporto di Ciampino sale la febbre da Special One. Circa 100 tifosi con bandiere al seguito e maglie giallorosse sono assiepati in un piazzale laterale adiacente alle piste, in attesa che atterri l’aereo con a bordo José Mourinho, il nuovo allenatore della Roma. La zona è presidiata dalla Polizia.

“HabeMOUs Papam”, recita lo stendardo con il disegno dell’allenatore vestito di bianco e lo stemma della Roma, che campeggia al centro del piazzale dell’aeroporto. Lo striscione, protagonista della piazza, davanti al quale si alternano i tifosi per un selfie, è opera di Riccardo: “Sono romano, romanista ma soprattutto tifoso di Mourinho. In 11 anni l’ho seguito a Manchester, a Londra e a Madrid. Averlo qui per me è la realizzazione di un sogno”.

CORI E FUMOGENI PER MOURINHO, I TIFOSI: “SIAMO QUI PER UN SOGNO”

Fumogeni, cori per la Roma e contro la Lazio e poi Campo Testaccio. Cantano e sventolano le bandiere i tifosi della Roma, nel piazzale laterale dell’aeroporto di Ciampino, dove alle 14 è atteso l’aereo privato con a bordo il nuovo tecnico giallorosso Josè Mourinho.”Siamo qui per un sogno chiamato Mourinho”, “Sono venuto con i mezzi da Guidonia Montecelio”, raccontano i tifosi tra un coro e l’altro. Secondo quanto trapela, salvo fuori programma, Mourinho salirà su uno dei van messi a disposizione dalla società per raggiungere immediatamente il centro della società giallorossa a Trigoria dove, a quanto si apprende, dovrebbe trascorrere la quarantena di 5 giorni in virtù di una permanenza nel Regno Unito nei giorni scorsi.

