NAPOLI – “Noi non possiamo impedire ai ragazzi di stare per strada. È chiaro che questo è l’inizio di un percorso, ci confronteremo ulteriormente con le categorie produttive e i residenti”. Lo dice il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, interpellato, a margine di una seduta del Consiglio comunale, in merito all’ordinanza sulla movida, entrata in vigore lo scorso weekend.

LEGGI ANCHE: A Napoli arriva l’ordinanza blinda movida, chiusura alle 2 nei weekend

“Questa – ricorda il primo cittadino – è un’ordinanza di emergenza che mira ad avviare un percorso di maggiore regolarizzazione rispetto a un problema che riguarda tutta Italia. Abbiamo visto quello che è successo a Milano. Cercheremo di trovare soluzioni per migliorare la situazione, con la consapevolezza che non possiamo risolvere un problema che affligge tutte le grandi metropoli europee ed italiane con la bacchetta magica”. Il sindaco fa sapere che l’amministrazione avvierà “un confronto e vedremo come andranno le cose. Avvieremo un confronto anche con le categorie. Il nostro interesse è trovare una soluzione che funzioni e che contemperi tutte le esigenze”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Movida a Napoli, Manfredi: “Non possiamo impedire ai ragazzi di stare per strada” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento