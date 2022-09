Mozambico, dall’UE 15 milioni di dollari per la missione militare africana

BRUXELLES- L’Unione europea fornirà ulteriore supporto alla missione militare africana in Mozambico con 15 milioni di dollari, che andranno alla missione della Comunità di sviluppo dell’Africa australe (Sadc). L’annuncio è arrivato in occasione di una visita in Mozambico dell’Alto rappresentante per gli Affari esteri dell’Ue, Josep Borrell.

Ieri nella provincia settentrionale di Nampula, non lontano dal principale teatro del conflitto con milizie armate locali a cui partecipa il contingente del Sadc, è rimasta uccisa in un agguato la missionaria italiana dei comboniani suor Maria De Coppi, originaria del Veneto.

L’Ue ha dichiarato che i fondi si concentreranno sul rafforzamento delle capacità degli agenti di polizia e dei servizi penitenziari, sull’emancipazione delle donne e dei giovani e sul dialogo con i leader civici mirato al buon governo e allo stato di diritto. Con questa fornitura, si riferisce in una nota, l’Ue mira a unirsi agli sforzi mozambicani e internazionali per ripristinare la pace, la sicurezza e la protezione nel nord del Mozambico.

